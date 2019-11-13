她照顧親人心力交瘁 前金暖警一個舉動被讚爆

奔走醫院照顧親人和家庭生計的婦人，心力交瘁忘記自己機車停在哪裡，警員柯宗廷溫馨陪同找回愛車，讓婦人相當感動。（記者黃建華翻攝）

2019-11-13 10:52:27

〔記者黃建華／高雄報導〕一名婦人照顧住院臥病在床親人，奔走醫院、家庭，又要兼顧家計，蠟燭兩頭燒心力交瘁，前晚到醫院照顧親人後卻忘了機車停放地點，焦急向前金分駐所求助，暖警柯宗廷溫馨陪同到醫院附近找回機車，並鼓勵婦人照顧親人之餘，也要適時尋求管道抒發自己的壓力，讓婦人感動的淚眼盈眶。

新興分局前金分駐所警員柯宗廷，前晚於所內備勤時，有一名婦人著急的跑進所內請求協助，婦人稱停放於前金區大同二路、新盛一街口的機車不見了，柯員馬上仔細的和婦人做進一步的瞭解確認。

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經警方瞭解後，得知該名孫姓婦人（61歲）家住前金區，稍早至大同醫院照顧臥病在床的親人，因婦人要在家庭醫院兩頭跑，一方面要打理家計，還要在醫院照顧親人，早已忙到心力交瘁，才會忘記將愛車停放在哪裡了。

婦人只依稀記得愛車停放在醫院旁的路邊停車格，在遍尋不著、情急之下才報警請求警方協助；柯員依過往的處理經驗，研判可能不是機車失竊，於是便陪婦人前往大同醫院周遭找尋有無婦人的機車，果真在醫院對街的路口騎樓發現了婦人的愛車。

婦人對於警方能幫忙尋回愛車，感到相當開心，對於自己記錯停車位置造成警方麻煩，感到很不好意思，婦人說著說著突然有感而發，表示自己時常在家中及醫院兩邊跑，忙到焦頭爛額，講到臥病在床的親人時更忍不住流下眼淚，表示自己的壓力實在很大。

警方見狀也拍拍婦人的肩膀替她加油打氣，表示一切都會好轉的，鼓勵婦人在照顧親人之餘，也要適時尋求管道抒發自己的壓力，婦人聽了也笑笑將眼淚擦乾，表示哭完了之後為了家人再累還是會堅強，對於警方積極尋車的效率及暖心安慰的舉動表示讚賞。

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