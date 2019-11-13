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示範緊急煞車的危險性 公車司機害乘客受傷挨告！

示意圖。與新聞無關。（資料照）

示意圖。與新聞無關。（資料照）

2019-11-13 10:14:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名鄭姓公車司機因看到行進中，有乘客起身刷卡給付車資，表示「很危險，等車停了再刷卡。」並示範緊急煞車的危險性以教育乘客不要再行進中給付車資，未料卻造成張姓乘客頭撞到前排座椅，受有頸椎挫傷椎間盤突出，驗傷提告，高雄地檢署因此將鄭姓司機依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，去年3月12日晚間東南客運鄭姓司機「紅10A五甲幹線（捷運大東站到前鎮高中站）」，鄭姓司機因看到行進中，有乘客起身刷卡給付車資，鄭表示很危險，等車停了再刷卡。並說，「你等我停了再刷就好了，這樣比較安全，不然車在跑的時候你起來很危險，我要是急煞咧！我要是急煞咧！（台語）」等語。隨即緊急煞車並問乘客其剛才是不是有緊急煞車，並稱「我是要凍呼看的啦、我要示範呼看的啦！」等語。

沒想到鄭姓公車司機示範緊急煞車的危險性，以教育乘客不要再行進中給付車資的舉措，卻造成張姓乘客的頭撞到前面的椅子，脖子很痛，經就醫受有頸椎挫傷椎間盤突出，聲音沙啞，張姓乘客為此向鳳山警分局報案提告。

檢方勘驗行車紀錄器光碟，認為在前方並無紅燈號誌與車輛等障礙物的情況下，緊急煞車雖為教育乘客行進間起身的危險性，但造成張姓乘客受傷屬實，仍將他依傷害罪嫌起訴。

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