6度開刮刮樂頭獎... 花蓮彩券行燒毀 老闆娘轉捐善款助人

營業6年、連開6次刮刮樂頭獎及無數大獎的花蓮金葫蘆彩券行，上月12日受鄰店火警波及、損失慘重，事發滿月，老闆娘在原址斜對面重新開張。（記者王峻祺攝）

2019-11-13 10:04:25

［記者王峻祺／花蓮報導］水火無情人有情！營業6年、連開6次刮刮樂頭獎及無數大獎的花蓮金葫蘆彩券行，上月12日受鄰店火警波及、損失慘重，事發滿月，老闆娘在原址斜對面重新開張，為感謝各界幫忙，將收到的萬元善款轉贈在地4家社福機構，讓愛延續。

花蓮市鬧區上月12日發生大火，烈焰狂燒7戶，就連最邊間的彩券行也無一倖免、遭火吞噬，所幸老闆娘王芷堉與客人第一時間搶救大批彩券、現金，但承租6年的店面2樓，燒到僅剩焦黑枯架無法營業，只好另覓它處開店。

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事過1個月，金葫蘆在原址斜對面、蜜餞名產店梅珍香舊址重新開張，讓老顧客相當開心，老闆娘為感謝停擺期間的各界幫助，將來自「慈善基金會」和「逍遙遊電動車」所贈予的萬元善款轉捐出去，並再自掏腰包5千元，挹注4家機構。

王芷堉說，火警時，許多客人、朋友幫忙搶救價值數百萬元的刮刮樂，親友事後也紛紛捎來訊息加油，有的人更親自慰問、送上壓驚紅包，其中1名熟客「霸氣姐」，更一口氣買了16萬元刮刮樂，重新營業當日更花4萬元購買電腦彩券，在眾人接連打氣，讓她領悟「水火無情人有情」的感動。

她說，上月接連遇到至親驟逝、賴以為生的彩券行慘遭祝融後，內心衝擊很大，當下雖茫然，但有親友鼓勵，知道一定要堅強勇敢面對，更從逆境中看到愛的力量，如今重新振作，決定將2萬元善款，轉捐給花蓮脊髓損傷協會、畢士大教養院、花蓮家扶中心、花蓮禪光育幼院，讓大眾的愛心能延續下去。

金葫蘆彩券行開業6年，曾開出威力彩2獎3180萬元，大樂透百萬大紅包100萬元2次，200萬元、100萬元的刮刮樂頭獎6次，539的2獎不計其數，總獎金5千多萬元。

事過1個月，花蓮金葫蘆彩券行在原址斜對面、蜜餞名產店梅珍香舊址重新開張，讓老顧客相當開心（記者王峻祺攝）

花蓮金葫蘆彩券行老闆娘王芷堉（右）為感謝各界幫忙，將收到的萬元善款轉贈在地4家社福機構，讓愛延續。 （記者王峻祺攝）

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