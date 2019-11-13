竹縣新光部落火燒山3.5小時 警全程現場警戒

新竹縣尖石鄉新光部落昨天發生的山林火警，警員迅速趕到現場警戒及疏導交通。（警方提供）

2019-11-13 09:51:05

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣橫山警分局表示，昨天中午在尖石鄉後山新光部落發生鄉道邊坡起火的山林火警，泰崗派出所員警獲報後立刻趕到現場，除了先行警戒提醒用路人避開火場外，也在消防隊人車抵達搶救後持續在場疏導交通，直到下午3點火勢熄滅後才結束勤務。

警方表示，在尖石鄉鄉道竹60線41-42K路段邊坡發生的這起山林火警，員警抵達時，道路上方邊坡已經有明顯火勢，在風勢助長下，下方駁坎也有零星火堆燃燒，現場煙霧瀰漫，火勢有逐漸蔓延擴大趨勢，除了通知消防隊趕緊派員處理外，也加派警力在火災影響道路範圍之兩端，以巡邏車警示燈及三角錐嚴格管制人、車通行。

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警方表示，由於鄉道竹60線是當地部落原住民出入必經要道，員警逐一告知路過民眾及露營遊客，基於安全考量，請暫時等候消防人員滅完火再行通過，過程中一度有當地果農想要進入火場瞭解果樹是否有被火勢波及，但也被員警堅定勸阻於火場外等候。

警方說，在消防人員確定將火勢得到控制安全無虞後，現場員警才以無線電聯繫，在道路兩端輪流放行車輛，並要求路過民眾儘量靠近遠離火勢的道路一側快速通行，在警、消通力合作下，這場燃燒面積約5分地竹林、雜草的山林火警，在下午3點完全撲滅。

新竹縣尖石鄉新光部落昨天發生的山林火警，火勢在延燒3.5個小時候被撲滅。（警方提供）

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