不理「請勿停車」告示 車被壓毀仍卻獲賠

不理「請勿停車」，愛車被壓倒，橋頭地院判地主要賠。（記者鮑建信攝）

2019-11-13 07:30:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓女子把轎車停橋頭農會所有空地，結果被倒塌圍牆壓毀，求償15萬元，農會則以公告「私人土地，請勿停車」等理由拒絕，橋頭地院經查公告尚在圍牆範圍外，認定農會未善盡維修責任，但黃女未注意圍牆年久失修，也要負部分過失，判決賠償34000元。

黃女指出，今年6月20日，她把自用小客車停在高雄市橋頭區橋北段橋頭農會所有空地上，遭旁邊圍牆倒塌壓毀，認為農會未盡圍牆維護責任，要求賠償15萬元車輛維修費用。

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農會則辯稱，圍牆外觀尚完整無缺損，已盡管理維護之責。又說，黃女未經同意擅自將車輛停放該地，非屬可停車之道路區段，應自行承擔風險，況且有公告「私人土地，請勿停車」，否認有過失。

承辦法官調查，肇事現場未見圍牆或附近圍牆上有公告，據被告指稱，該公告跟黃女停車處在同一側，只是在更前面等語，其所稱公告尚在圍牆範圍外，難以期待用路人得以查知，加上圍牆結構卻有安全顧慮，認定有過失。

不過，黃女停車前，未注意圍牆外觀老舊有危險，也要負4成過失責任，並審酌黃女提出求償金額，認為農會賠償34000元比較合理，可上訴。

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