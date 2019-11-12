毒蟲檳榔園開製毒工廠被逮還囂張衝撞 海巡開4槍制止

執法人員查獲近40公斤的液態安非他命。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-13 00:06:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署偵防分署屏東查緝隊在今年5月破獲安非他命製毒工廠後，仍持續擴大清查並綜整研析相關線情，上個月鎖定屏東縣佳冬鄉的偏避檳榔園農舍內，有毒品犯製打造毒品工廠製毒，循線逮人，不過以許姓嫌犯為首的製毒集團竟鋌而走險，試圖衝撞執法人員，狀況危急下，執法人員共開了4槍，成功制止暴徒惡行，在大選前破獲不法集團。

海巡署屏東查緝隊透過第八（屏東）巡防區勤務統合南部分署第六岸巡隊會同刑事警察局電信偵察大隊第三隊及屏東縣警察局枋寮分局等單位組成專案小組，監控許嫌等人為牟取暴利，積極在屏東縣境內籌設安非他命毒品製造工廠，在時機成熟後，大批人馬在10月27日下午5時許收網，但專案小組查緝過程中，許嫌等企圖逃竄，竟駕駛休旅車衝撞現場執勤人員，因狀況危急，執勤人員隨即以公務車輛夾擊許嫌車輛，並對空鳴槍後並射擊該車輛右前輪，才順利逮捕許姓嫌犯等3人。

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屏東查緝隊副隊長詹端恩表示，日前循線查獲許嫌在佳冬鄉1一偏闢僻的檳榔園農舍內開設製毒工廠並販賣毒品牟取暴利，經報請臺灣屏東地方檢察署偵辦，而許嫌為了躲避查緝，除了承租佳冬鄉偏僻的檳榔園農舍作為掩護，還不斷更新聯繫方式與交通工具，增加查緝難度。

詹端恩說，逮捕嫌犯後，在工廠中起出2級毒品液態安非他命成品毛重38.704公斤、製毒工具1批等，由於毒梟在毒品暴利誘使下，不顧遭受嚴重刑責之風險，鋌而走險製造毒品，影響國內治安及國人健康甚鉅，許姓嫌犯等3人依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

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執法人員查獲近40公斤的液態安非他命。（記者陳彥廷翻攝）

毒販還試圖開車衝撞執法人員的車輛。（記者陳彥廷翻攝）

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