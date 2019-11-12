竹縣老農操作中耕機不慎身亡 家屬悲籲補助農機搭配訓練
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣66歲張姓老農最近經補助買了台中耕管理機要用來翻土做畦種菜，沒想到日前他卻疑因新手上路、加上農路濕滑、陡峭，導致中耕機失控側翻，讓原走在後方的張男直接迎頭撞上、頭部重創，後經緊急送醫搶救仍告不治，家屬含悲今天呼籲農政單位辦理類似補助，最好也能配套要求購買者接受一定時數的操作訓練才能使用，以避免前述悲劇再發生。
縣府農業處表示，農機補助都是透過農會系統直接向中央爭取的，對於前述不幸他們深表遺憾，會把張家心聲向中央反映，提供未來相關政策的參考。
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張翁兒子直言，會有前述呼籲主要是考慮我們的農村多是老人家在撐著。他很捨不得爸爸因為這樣1個意外驟逝，如果能從他們血淋淋的教訓喚起各界對老農民務農安全的重視，也算是給爸爸的1個撫慰。
張子說，現在農村普遍是老農在耕作，政府出於好意，補助3分之2的錢讓老人家可以輕鬆買農機代耕以省時、省力。
雖然農機具不像汽、機車行走於馬路上般危險，但其重量、操控的複雜程度一樣也值得重視，就以其父生前獲得補助所買的中耕機為例，大概就有200公斤重，在事發的陡峭、且長了青苔的農路路面上，1個66歲的農民怎麼可能敵得過這台失控的機器？
他說，現在保健、營養、醫療都很進步，老農民就算身體開始退化、甚至有輕微的3高上身，但基本上體力仍都不錯，也都維持著勞動的習慣。
但這類農民的身體機能等其實也已開始退化，不論是學習駕馭機具的能力，或是面臨意外所需的應變能力相對薄弱，所以他才希望農政單位對於申請補助購買農機具的農友們，都應配套要求必須接受一定時數的操作課程訓練，通過才能真正購買、使用。