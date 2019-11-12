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心軟不罰違規帶臘肉入境老婦 防檢局官員貪污罪起訴

圖為桃園機場防疫犬布偶，掛上警告標語，提醒旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。（資料照）

圖為桃園機場防疫犬布偶，掛上警告標語，提醒旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。（資料照）

2019-11-12 20:42:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］為了防堵中國非洲豬瘟疫情入侵，台灣從去年10月起，不斷調高從疫區攜帶豬肉製品入境的罰款，去年11月8日李姓婦人從中國搭機來台，被查獲隨身攜帶1.5公斤臘肉，經移送動植物防疫檢疫局新竹分局並由53歲紀姓技正受理，紀員因不捨李婦年邁，心軟未當場製作裁處書，改以檢疫通知書銷毀這批臘肉，讓李婦免受1萬5000元裁罰，紀員事後被發現未依規定處理並被移送法辦，桃園地檢署檢察官偵結依「貪污治罪條例」公務員對主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴。

中國非洲豬瘟疫情延燒，農委會從去年10月18日起，旅客只要違規從疫區攜帶豬肉製品入境，即依「動物傳染病防治條例」裁罰最高1萬5000元，由於仍無法有效遏止旅客攜豬肉入境的情形，立法院於11月30日三讀通過最高可裁罰到100萬元。

起訴指出，李婦違規時的最高裁罰金額是1萬5000元，當天她從中國搭機入境，被查到隨身攜帶1.5公斤臘肉，並被移送防檢局新竹分局處理，紀員受理後因不捨李婦年邁，心軟未當場製作裁處書，而是改以檢疫通知書方式，只讓該批臘肉銷毀，李婦則免罰1萬5000元，事後紀員被發現未依規定處理，反而讓自己被移送法辦。

紀員偵訊時坦承未依規定處理，純粹是因李婦年事已高才不忍裁罰，絕對沒有圖利她的犯意；不過，檢方認為，紀員資歷頗深，對於流程十分熟悉，卻未依規定處理查獲的違規案件，偵結依「貪污治罪條例」公務員對主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴。

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