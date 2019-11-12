色按摩師誆有「獨門」絕活 強親女客嘴還咬胸部

何姓男按摩師被控強吻女客嘴巴並咬乳頭，被依強制猥褻罪判刑10月。（情境照）

2019-11-12 23:12:54

〔記者溫于德／台北報導〕何姓男按摩師見女客狂咳不止，宣稱可以提供「獨門」絕活，要女客全裸供他協助排汗，卻趁機強吻嘴唇並咬乳頭。何男在台北地院審理時辯稱以為女客喜歡自己，但未獲採信，被依強制猥褻罪判刑10月，可上訴。

起訴指出，何男在台北市某養生館擔任按摩師，去年7月3日晚間，何男為女客按摩，先要求褪去內衣褲、換穿和服，並趴在按摩床上；何男隨即觸碰被害人下體，雖被拒絕，何男仍強行親吻嘴唇並咬胸部。

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法院審理期間，何男雖承認幫女客按摩並親嘴，但否認強制猥褻；何男辯稱，女客當時牽自己的手，還一直抓自己大腿，手也碰到他的下體，才會認為女客喜歡自己，便親女客。

但女客說，當天自己做全身指壓，被何男叫到較為裡面的空間並趴在床上，不到5分鐘，因為自己一直咳嗽，何男便表示有獨門絕活讓她爆汗，要求她將內衣、褲全部褪去，何男後來強吻嘴唇並隔著和服咬乳頭。

合議庭認為，被害人案發後接受心理諮商，創傷反應包括食慾減少、睡眠受影響、持續做惡夢等，身心顯然受到嚴重影響。

合議庭同時檢視何男與被害人的微信對話，發現被害人案發後傳訊息問：「你都這樣子服務客人嗎」、「吃我豆腐還收錢」；何男則回：「順便跟妳道歉」、「我是因為妳一直握著我的手，我以為妳對我有好感，所以才這樣」等語，因而認定何男猥褻被害人。

合議庭認為何男未能尊重他人之性自主決定權，犯後還否認犯行，同時未能與被害人達成和解並獲得諒解，犯後態度難認良好，依法處刑。

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