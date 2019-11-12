女子喝「喵喵啤酒」喪屍化暴斃 2男摻毒重判7年半定讞

摻毒害死女子，二審蘇男、陳男各判刑7年半，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2019-11-12 19:15:43

〔記者張文川／台北報導〕W飯店女模命案翻版？宜蘭縣男子蘇凰任與友人陳佑安，前年春節期間邀2名女網友至KTV歡唱，事先將「喵喵」3級毒品咖啡包摻入啤酒中，陳女喝下後意識不清、陷入昏迷，送醫不治；高等法院二審今年3月依藥事法的轉讓偽禁藥致人於死罪，將蘇男、陳男各判刑7年半，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，23歲蘇凰任前年1月在網路結識剛滿20歲的陳女，邀陳女和她的黃姓女性友人，在1月31日凌晨到羅東鎮的KTV唱歌，蘇男並指示陳佑安帶著毒品咖啡包前往會合。

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凌晨2點多，蘇男將摻有喵喵等混合型毒品的咖啡，倒入啤酒內，1人各倒1杯，黃女喝下加料的「喵喵啤酒」後就感到不適，一度出現瀕死狀態，休息後才逐漸好轉；但陳女則在清晨4時13分許開始語無倫次、揮舞雙手、過度興奮，甚至抓狂動手打人，最後癱倒在沙發上，全身出力、喘氣後陷於昏迷。

2男見狀況不妙，立即通知KTV代為叫救護車並報警；但急救一整天，陳女當晚終因因中毒性休克，宣告不治。

一審宜蘭地院依鑑定結果，認定蘇男、陳男將毒品轉讓供給陳女施用致中毒身亡，依過失致死罪將2男各判刑1年4月，另依藥事法之轉讓偽藥罪判蘇男5月、陳男4月。

高等法院二審推翻一審輕判，認定2男轉讓偽禁藥導致陳女死亡，有因果關係，不應分割判刑，改依藥事法「轉讓偽禁藥致人於死罪」的加重刑責，改判2男各7年6月有期徒刑。案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。

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