為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女子喝「喵喵啤酒」喪屍化暴斃 2男摻毒重判7年半定讞

摻毒害死女子，二審蘇男、陳男各判刑7年半，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

摻毒害死女子，二審蘇男、陳男各判刑7年半，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2019-11-12 19:15:43

〔記者張文川／台北報導〕W飯店女模命案翻版？宜蘭縣男子蘇凰任與友人陳佑安，前年春節期間邀2名女網友至KTV歡唱，事先將「喵喵」3級毒品咖啡包摻入啤酒中，陳女喝下後意識不清、陷入昏迷，送醫不治；高等法院二審今年3月依藥事法的轉讓偽禁藥致人於死罪，將蘇男、陳男各判刑7年半，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，23歲蘇凰任前年1月在網路結識剛滿20歲的陳女，邀陳女和她的黃姓女性友人，在1月31日凌晨到羅東鎮的KTV唱歌，蘇男並指示陳佑安帶著毒品咖啡包前往會合。

凌晨2點多，蘇男將摻有喵喵等混合型毒品的咖啡，倒入啤酒內，1人各倒1杯，黃女喝下加料的「喵喵啤酒」後就感到不適，一度出現瀕死狀態，休息後才逐漸好轉；但陳女則在清晨4時13分許開始語無倫次、揮舞雙手、過度興奮，甚至抓狂動手打人，最後癱倒在沙發上，全身出力、喘氣後陷於昏迷。

2男見狀況不妙，立即通知KTV代為叫救護車並報警；但急救一整天，陳女當晚終因因中毒性休克，宣告不治。

一審宜蘭地院依鑑定結果，認定蘇男、陳男將毒品轉讓供給陳女施用致中毒身亡，依過失致死罪將2男各判刑1年4月，另依藥事法之轉讓偽藥罪判蘇男5月、陳男4月。

高等法院二審推翻一審輕判，認定2男轉讓偽禁藥導致陳女死亡，有因果關係，不應分割判刑，改依藥事法「轉讓偽禁藥致人於死罪」的加重刑責，改判2男各7年6月有期徒刑。案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
攔查交通違規 毒犯拿菸盒自證清白失手變「自投羅網」
2019-11-12 10:32

攔查交通違規 毒犯拿菸盒自證清白失手變「自投羅網」
天外飛來國際包裹 內藏毒品害他被捕
2019-11-12 05:30

天外飛來國際包裹 內藏毒品害他被捕
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到
聚餐偷加三級毒品 惡作劇整好友被判1年10個月
2019-11-11 20:59

聚餐偷加三級毒品 惡作劇整好友被判1年10個月
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播