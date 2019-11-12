台塑重工員工登山失蹤 傳有獵人曾見身影 空勤出動搜索

資深獵人帶領搜救人員上山搜索，以春日消防分隊為集結點。（擷自南和村長陳文山臉書）

2019-11-12 19:38:37

［記者陳彥廷／屏東報導］台朔重工公司機械廠機工鉆床班員工宋瑞雄，前天（10）日上午7點駕駛自小客車到屏東縣山區登山卻傳出失蹤，手機訊號還一路從瑪家鄉的笠頂山，漂移至春日鄉的大漢山，消防局今天申請空偵隊到力里溪河谷及山區搜索，但至今仍無果。

家屬前天7點就報警協尋，台塑重工公司則是在昨天發出協尋通知，昨天下午則是傳出已知最後的手機訊號來自春日鄉大漢山的基地台，宋男行蹤難以第一時間界定，警消及山青則是大陣仗出動搜索。

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不過，後來有來義鄉南和村的人士在力里溪北畔發現宋男車子停放在舊白鷺部落聯絡道旁，消防局現朝他於來義鄉山區登山的路線來搜索，距宋男失蹤的報案時間已48小時。

屏東縣消防局表示，由於春日消防分隊更接近車子停放地點，因此今天擇定該分隊為集結點，這兩天已出動50人次搜，今天並申請空勤於山谷中搜索，不過到下午仍未傳出進展。

當地排灣族原住民則是由當地的英雄會及資深獵人帶領救難隊上山分組搜尋，並傳出曾有部落獵人在前天曾與宋男相遇，現將以久保山及南久保山為搜索區域等易迷蹤的區域持續搜索。

宋男的車子停於舊白鷺部落聯絡道旁。（擷自南和村長陳文山臉書）

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