連衝鋒槍都有 男子用潮牌「KAWS」裝毒販賣裁准羈押

許姓男子被控擁槍自重，還有1把改造衝鋒槍，警還查獲400多包用潮牌「KAWS」裝毒，高雄地院裁准羈押。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-12 15:41:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓男子被控擁槍自重，還可能當藥頭，刑事局南打和台南市刑大埋伏前鎮租屋處逮人，許男推稱槍械是友人寄放，並否認販毒，警方依槍砲、毒品案送辦，高雄地院裁定羈押禁見。

許男（24歲）行事相當謹慎，刑事局偵八大隊日前會同台南警方緝毒，前往高市前鎮區某透天厝搜查，一見疑有警方查案，立即轉身回屋內，裝做若無其事，卻百密一疏，因急著返回房間，把鑰匙掛門外，警方進入屋內查獲400多包毒咖啡包，驗出K他命毒品成分，毒品外包裝印有潮牌「KAWS」圖案，許男矢口否認販毒。

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據了解，毒品咖啡包常趕流行，不時會印上「小惡魔」圖案，或饅頭人貼圖、小熊軟糖、航海王惡魔果實等，警方還是第一次發現潮牌「KAWS」設計圖案，KAWS頗具知名度，警方憂慮年輕人不慎誤吸食了，全案仍持續追緝共犯。

警方發現許男原住左營區，卻承租前鎮區一棟3層樓透天厝，涉嫌將把毒品裝放咖啡包，全部堆放於1樓廚房，檢警研判是藏毒倉庫，警方於6日時，趁許男進入透天厝時，大批警力抵住門衝入搜索，順利查獲407包咖啡包、1.2公斤白色粉末，以及黃色結晶體1.2公斤，另查獲改造手槍2支、1把改造衝鋒槍，以及子彈74顆及霰彈2顆等。

毒咖啡包經採驗出俗稱「喵喵」毒品，白色粉末也驗出含有三級毒品卡西酮類成分，結晶體驗出MDMA毒品反應，許男否認販毒，供稱是買來自己吸食，行情價為100包花2萬多元買入，至於改造槍械是友人寄放，檢方訊後聲押禁見，法院裁准羈押。

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許姓男子被控擁槍自重，還有1把改造衝鋒槍，警還查獲400多包用潮牌「KAWS」裝毒，高雄地院裁准羈押。（記者黃良傑翻攝）

許姓男子被控擁槍自重，還有1把改造衝鋒槍，警還查獲400多包用潮牌「KAWS」裝毒，高雄地院裁准羈押。（記者黃良傑翻攝）

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