台大生談戀愛被爆動粗 與「前女友們」法院見...

就讀台大的謝姓男大生被踢爆軟禁及傷害同校前女友，一度被媒體喻為當街殺女友的「台大宅王」翻版，檢方考量他被控告訴乃論之罪已過告訴期，且女方稱不堪被情緒勒索，自願與謝男發生性關係，上月15日已將謝男不起訴；但謝男還被另名前女友控告傷害，台北地檢署認為此部分罪證明確，今依傷害罪將他起訴。（示意圖）

2019-11-12 14:29:33

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀台大的謝姓男大生被踢爆軟禁及傷害同校前女友，一度被媒體喻為當街殺女友的「台大宅王」翻版，檢方考量他被控告訴乃論之罪已過告訴期，且女方稱不堪被情緒勒索，自願與謝男發生性關係，上月15日已將謝男不起訴；但謝男還被另名前女友控告傷害，台北地檢署認為此部分罪證明確，今依傷害罪將他起訴。

謝男的另名前女友指控，謝男於今年1月間強迫她發生性關係；謝男到案後則否認性侵，辯稱2人當時雖有爭吵，但後來就和好及上床。

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檢方調查，2人是因使用電腦等雜事起口角，女方一時氣不過，狠砸謝男的筆電出氣，謝男為奪回筆電而與女方發生拉扯，衝突中造成女方手臂等多處瘀挫傷，由於雙方無法達成和解，依傷害罪起訴謝男。

至於涉嫌動手砸筆電的女方，後來也因冒充謝男上網po文，指「我性侵了女生」等字眼，而被謝男提告，吃上妨害電腦使用及毀損等官司，經檢方起訴後，現由法院審理中。

今年2月，與謝男就讀同校的女大生曾向媒體爆料，指謝男與她交往後性情大變，動輒暴力相向，該女還爆料，謝男曾拿其他女生的性愛照向她炫耀，她不堪謝男暴行，且懷疑有其他女生也跟她一樣受害，因此報案提告；新聞曝光後，曾與謝男交往並發生衝突的前女友，也紛紛對謝男提告，謝男則不甘示弱地反控女方，相關案件均由台北地院審理中。

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