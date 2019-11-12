幸好有這個制度！ 台灣追回軍火商94億元黑錢

台灣軍火商汪傳浦收取回扣加孳息逾280億元，2015年死在異鄉。（圖擷取自刑事警察局網站）

2019-11-12 15:22:37

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣30年前向法國購買拉法葉艦，台灣軍火商汪傳浦（身亡）居中行賄，疑與妻子和子女違法抽傭，把逾280億元的回扣存在瑞士等6國的銀行中，雖然檢方請這些國家凍結不法款項，但因當時的法令不完備，以致遲遲無法沒收繳庫，直到2016年法務部修正刑法，讓法官得以單獨宣告沒收，整件事才有了轉機，最高法院上月底裁定先行沒收94億元，其餘款項則發回更裁。

過去的沒收制度屬於「從刑」，必須附隨「主刑」判決確定才能宣告沒收，無法單獨宣告，也無法如槍枝一樣「專科沒收」，因此，汪傳浦與妻兒抓準這個法律漏洞，於拉法葉艦弊案爆發後立刻潛逃國外，成為通緝犯，讓案件遲遲無法宣判。

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2015年間，藏匿於英國倫敦的汪傳浦因病身亡，涉犯的貪污、殺人、瀆職等罪只能依法不起訴，妻兒則仍滯留海外，無法判刑，鉅額犯罪所得280億元被凍結在瑞士、列支敦士登、盧森堡、奧地利、澤西島、曼島等6國的銀行，卻因我國沒收制度的缺漏，以致沒有法源依據向這些國家請求返還。期間瑞士亦多次來函詢問這筆錢如何處置，態度積極。

法務部2016年間為此全力推動修法，立法院也很埋單，同年就通過立法並施行，把沒收視為獨立的處分，不再是「從刑」。沒收新制新增單獨宣告沒收制度，明定因事實上或法律上原因未能訴追犯罪行為人之情形，得聲請「單獨沒收犯罪所得」，並明定犯罪所得範圍包括：違法行為所得、其變得之物或財產上利益及所生之利益與孳息。

特偵組（已廢）在沒收新制施行的第一天，火速向台北地院聲請沒收汪傳浦及妻兒的犯罪所得加上孳息逾280億元，案經北院、高院裁准，最高法院上月底裁准94億餘元確定，餘發回高院更裁。

確定部分由接手本案的台北地檢署向瑞士等國家請求返還，因本案北檢已和這些國家建立互助管道，現雙邊正在溝通細節，看看如何盡速讓這些不法所得繳庫。

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