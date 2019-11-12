為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒醉遭男友偕友3P性侵 她苦讀考上法律系提告

台北市李姓男子5年前趁女友在夜店酒醉，竟將她帶回住處與吳姓男友人「3P」性侵她，並拍下輪番硬上的性愛影片，女友原本因不諳法律而不敢興訟，發憤考上法律系研究法條後控告2男。（示意圖）

台北市李姓男子5年前趁女友在夜店酒醉，竟將她帶回住處與吳姓男友人「3P」性侵她，並拍下輪番硬上的性愛影片，女友原本因不諳法律而不敢興訟，發憤考上法律系研究法條後控告2男。（示意圖）

2019-11-12 12:34:31

〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓男子5年前趁女友在夜店酒醉，竟將她帶回住處與吳姓男友人「3P」性侵她，並拍下輪番硬上的性愛影片，女友原本因不諳法律而不敢興訟，發憤考上法律系研究法條後控告2男，李男審理時竟還辯稱從影帶中的叫聲可知「她其實是在享受」；台北地院一審去年11月依乘機性交罪將李男判刑5年、吳男3年10月；高等法院二審今改判李男4年、吳男2年徒刑。可上訴。

判決指出，現年30歲的李男，2015年與時年19歲的嫩女友帶往信義區夜店「MYST」參加生日派對，隔天凌晨將已酒醉的女友帶回士林區租屋處，找31歲吳男一同性侵她，過程中不顧女友痛醒，還持手機拍攝性侵過程。

李男在一審審理時否認犯罪，辯稱女友同意3P，過程中還舒服地直喊「不要、很痛」，主張「她其實是在享受」，律師主張2人事後仍有交往，顯未違反女方意願；吳男辯稱李男當天傳訊相邀他去3P，被害人還和他相互擁抱。

但被害女出庭時強調，從來沒有原諒男友找別的男人來3P性侵她，事後只要提及往事，「男友都會道歉」。

她也說明為何時隔一年多才提告的理由，由於父親早逝、母親沒有處理能力，她不敢也不知該如何讓家人知道她的苦，也擔心周遭朋友知情，害怕提告後無法讓對方定罪，她決定自救，努力學測應考上某大學法律系，研究確認「趁醉硬上」的刑責，才勇於提告。

一審北院合議庭勘驗影片檔案後認為，李男確實指導吳男將女友身體翻成正面性侵，影片中的被害人確實從未同意「3P」，認定李男卻利用女友酒醉不能抗拒之際，邀約友人共逞淫慾，造成女友難以抹滅的陰影，判李5年、吳3年10月徒刑。

二審高等法院今天宣判，仍認定2男有罪，考量犯案情節、犯後態度後，改判李男4年徒刑，吳男2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
玩3P還欲求不滿... 少女控2男撿屍輪姦反遭打臉
2018-11-12 00:10

玩3P還欲求不滿... 少女控2男撿屍輪姦反遭打臉
女全裸醒來驚見旁邊躺兩男 看完監視器就撤告性侵
2018-02-02 08:53

女全裸醒來驚見旁邊躺兩男 看完監視器就撤告性侵
秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到

秋冬流感好發　對抗細菌細節要顧到
人倫悲劇... 狼父強姦8歲繼女4年 還逼她與哥哥3P拍片
2017-12-16 16:32

人倫悲劇... 狼父強姦8歲繼女4年 還逼她與哥哥3P拍片
控男拿「喉糖」迷姦3P 她直視鏡頭微笑 檢不起訴
2016-08-29 22:39

控男拿「喉糖」迷姦3P 她直視鏡頭微笑 檢不起訴
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播