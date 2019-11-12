酒醉遭男友偕友3P性侵 她苦讀考上法律系提告

台北市李姓男子5年前趁女友在夜店酒醉，竟將她帶回住處與吳姓男友人「3P」性侵她，並拍下輪番硬上的性愛影片，女友原本因不諳法律而不敢興訟，發憤考上法律系研究法條後控告2男。（示意圖）

2019-11-12 12:34:31

〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓男子5年前趁女友在夜店酒醉，竟將她帶回住處與吳姓男友人「3P」性侵她，並拍下輪番硬上的性愛影片，女友原本因不諳法律而不敢興訟，發憤考上法律系研究法條後控告2男，李男審理時竟還辯稱從影帶中的叫聲可知「她其實是在享受」；台北地院一審去年11月依乘機性交罪將李男判刑5年、吳男3年10月；高等法院二審今改判李男4年、吳男2年徒刑。可上訴。

判決指出，現年30歲的李男，2015年與時年19歲的嫩女友帶往信義區夜店「MYST」參加生日派對，隔天凌晨將已酒醉的女友帶回士林區租屋處，找31歲吳男一同性侵她，過程中不顧女友痛醒，還持手機拍攝性侵過程。

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李男在一審審理時否認犯罪，辯稱女友同意3P，過程中還舒服地直喊「不要、很痛」，主張「她其實是在享受」，律師主張2人事後仍有交往，顯未違反女方意願；吳男辯稱李男當天傳訊相邀他去3P，被害人還和他相互擁抱。

但被害女出庭時強調，從來沒有原諒男友找別的男人來3P性侵她，事後只要提及往事，「男友都會道歉」。

她也說明為何時隔一年多才提告的理由，由於父親早逝、母親沒有處理能力，她不敢也不知該如何讓家人知道她的苦，也擔心周遭朋友知情，害怕提告後無法讓對方定罪，她決定自救，努力學測應考上某大學法律系，研究確認「趁醉硬上」的刑責，才勇於提告。

一審北院合議庭勘驗影片檔案後認為，李男確實指導吳男將女友身體翻成正面性侵，影片中的被害人確實從未同意「3P」，認定李男卻利用女友酒醉不能抗拒之際，邀約友人共逞淫慾，造成女友難以抹滅的陰影，判李5年、吳3年10月徒刑。

二審高等法院今天宣判，仍認定2男有罪，考量犯案情節、犯後態度後，改判李男4年徒刑，吳男2年。

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