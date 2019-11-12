東檢「反賄號」趴趴走 呼籲民眾「艾」注意反賄選

打造潔淨選風，東檢啟動「反賄號」宣導車。（記者陳賢義攝）

2019-11-12 12:00:52

［記者陳賢義／台東報導］距2020大選不到2個月，各政黨候選人造勢活動如火如荼展開，台東地檢署扎根反販選，今由檢長張曉雯、主任檢察官曾揚嶺等人啟動「反賄號」行動宣傳車，穿梭大街小巷呼籲選民「 全力查賄、齊心反賄」，為台東打造乾淨的選舉場域。

車身上張貼了0800-024-099#4、089-361169檢舉電話及東檢檢舉QRcode，反賄號經巧思美妝變得醒，讓民眾看到法務部推動「科技查賄、雲端反賄」，還希望能與民眾一起「i幸福，檢舉賄選人人有責」，不僅穿梭在台東市區，也將深入各鄰里角落，用實際行動提醒民眾「艾」注意啦！

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台東地檢署表示，2020年1月11日是第 15 任正副總統及第10屆立法委員選舉的投票日，各候選人的選舉造勢活動如火如荼進行，該署反賄選宣導的腳步從未間斷，張檢察長鼓勵民眾要勇於檢舉，檢舉賄選還可以領到最低50萬元，最高1500萬元檢舉獎金，而且檢舉人身分絕對保密，是穩賺不賠的好事。

東檢表示，於各轄區結合各式不同活動進行全面性的反賄選宣導，推動「公平、公正、公開」的選舉環境，除了端正選風，也呼籲大家同心協力，共同杜絕賄選，讓台東乾淨選風成為民主典範。

東檢「反賄號」宣導車穿梭大街小巷，呼籲民眾「艾」注意反賄選。（記者陳賢義攝）

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