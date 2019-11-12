價值上億！ 加拿大男子走私3萬公克大麻花闖關桃機

上個月30日1名加拿大籍男子企圖夾帶價值上億元的大麻花入境台灣，遭關務署台北關關員及航警局安檢大隊員警聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

2019-11-12 13:02:43

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕關務署台北關關員及航警局安檢大隊員警上個月30日查獲1名加拿大籍男子企圖夾帶價值上億元的大麻花入境台灣，調查後移送桃園地檢署偵辦，深入追查幕後毒梟。由於加拿大已宣布大麻合法化，桃園機場就查獲販毒集團自加拿大走私大量大麻花闖關案，緝毒單位已通報各單位，加強查察這條運毒新管道。

桃園機場查獲販毒集團自加拿大走私大量大麻花闖關案，緝毒單位已通報各單位，加強查察這條運毒新管道。（記者朱沛雄攝）

航警局表示，上個月30日清晨5時海關及航警安檢人員在桃園機場第2航廈執行X光儀檢勤務，發現2件從加拿大多倫多運抵的托運行李影像可疑，隨即掛牌注檢。

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由於加拿大上個月18日才宣布大麻合法化，桃園機場就查獲販毒集團自加拿大走私大量大麻花闖關案，緝毒單位已通報各單位，加強查察這條運毒新管道。（記者朱沛雄攝）

稍候1名自加拿大多倫多搭乘長榮航空來台的非裔男子提領行李通過海關檢查台，海關關員當場將他攔下開箱檢查，發現2個行李箱內除了少部分衣物之外，還裝了30大包真空包裝物品，採樣檢驗確認為大麻花，總重3萬1629公克。

上個月30日1名加拿大籍男子企圖夾帶價值上億元的大麻花入境台灣，遭關務署台北關關員及航警局安檢大隊員警聯手查獲。（記者朱沛雄攝）

初步了解，大麻在國內市價每公克約1500元至2000元，大麻花的效果比大麻高3至5倍，價格也高出3至5倍。估算這批大麻國內市價約值8000萬元至1億2000萬元之間。

航警局調查偵訊後，將這名加拿大籍男子依涉嫌違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦，同時報請桃園地檢署深入追查幕後毒梟。據指出，加拿大已宣布大麻合法化，緝毒單位已通報各單位，加強查察這條運毒新管道，截毒於關口。

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