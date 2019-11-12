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貨車司機肇逃被逮硬稱視線死角 警一句話讓他閉嘴…

圖中貨車倒車時，明顯看到彭男搖下車窗探頭查看。（記者許國楨翻攝）

圖中貨車倒車時，明顯看到彭男搖下車窗探頭查看。（記者許國楨翻攝）

2019-11-12 12:10:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區上週發生一起貨車倒車撞上路旁自小客的肇逃案件，警方根據路口監視器鎖定肇事大貨車進一步通知司機到案時，他還理直氣壯企圖以大型車都有視線死角辯解，但警方神回「就算有視線死角，但你倒車時車窗是搖下的，如此大的碰撞聲你會沒聽見？」馬上打臉，讓司機頓時啞口無言。

這起事故發生在景南巷一處多岔道路的匯口處，59歲彭男當天駕駛貨車倒車時，碰撞到靜止停車的自小客車，遭撞車主取車時，驚見車身左側遭不明器物碰撞明顯凹損報警處理，第五分局交通分隊獲報隨即調閱相關路口監視器，很快鎖定貨車車牌以車追人，進一步通知彭男到案說明。

一開始彭男向警方表示：「貨車都有視線死角，我沒有看到對方的車停在那裡，如果有看到，我不會撞下去」、「我開車幾10年了，不會這麼沒良心」。隨後，承辦員警將所調取的影像揭露給肇事彭男並說道：「你倒車時，是搖下車窗並將頭探出來，就算沒看到後方的車輛，總會聽到吧？」

且「剛才和你對話的過程中，和你講話也不需要特別大聲，碰撞這麼大力、聲音這麼大聲，你不可能聽不到」，一時讓強辯的彭男啞口無言。

分隊長李建興表示，不論為大型車、任何車輛均有所謂的「視線死角」，一般人的有效視角為70度，因此克服視線死角的方式有二：一為透過「多擺頭」，擴大視覺領域，二為加裝「凸面鏡」，讓視角變大。

而該案因彭男涉及財損類的交通事故肇事逃逸案，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項，將對彭男處以1000千元以上3000元以下罰鍰並吊扣駕照。

貨車接著撞上靜止自小客。（記者許國楨翻攝）

貨車接著撞上靜止自小客。（記者許國楨翻攝）

因撞擊力道不小，自小客左側車身有明顯凹損。（記者許國楨翻攝）

因撞擊力道不小，自小客左側車身有明顯凹損。（記者許國楨翻攝）

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