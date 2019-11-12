中秋節炮仔聲害奪一命 3莽男二審判刑8年多

沖天炮。示意圖與新聞無關

2019-11-12 12:17:19

〔記者張文川／台北報導〕去年9月23日中秋夜，34歲王姓男子與公司老闆在桃園市鹽務街的公司前烤肉，因施放沖天炮引發火花、嚇到小孩，引發隔壁同在烤肉的施振吉、施侑鈞兄弟檔及陳德勛不滿而發生爭吵，施等3人竟聯手打死王男，並打傷勸架者；桃園地院一審今年5月依傷害致死罪，判3人各8年2月至8年10月有期徒刑，另依傷害罪各判2至3月可易科罰金之刑。二審高等法院今駁回上訴，傷害致死罪仍可上訴、傷害罪確定。

桃園地檢署是依殺人罪起訴3人，法院一、二審都認為3人沒有殺人的犯意，認定只構成傷害致死罪，34歲施振吉、32歲施侑鈞各判刑8年2月，35歲陳德勛8年10月；傷害罪方面，施振吉、陳德勛各判3月，施侑鈞2月。

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判決指出，王男當晚與游姓老闆在公司前烤肉，施放沖天炮助興，距離約20公尺外烤肉的施家兄弟檔與陳男，不滿火花噴濺到人，且巨大聲響嚇到孩子，曾兩度出言勸阻未果，加上喝了酒，遂與王男爆發激烈口角、肢體衝突。

施男3人不斷朝王男出拳、腳踹，旁人勸阻不成，也遭毆掛彩，眾人發現王男失去意識、趴在地上，趕緊打電話報案，王男被送醫後傷重不治，警方當場逮捕施男兄弟，陳男趁隙逃脫，睡倒在車內，隔天在車上被逮。

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