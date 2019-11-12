「汪、汪」諷同事未罷工 長榮空服員被起訴

長榮航空趙姓空服員指控，因沒有參與罷工，遭張姓空服員在公司內對著她發出「汪、汪」聲諷刺是公司的忠犬，還在IG發表貼文嗆她「腦婊」，並用「牠」字的第三人稱，趙姓空服員對張姓空服員提告桃園地檢署檢察官偵結將張姓空服員起訴。圖為日前長榮航空空服員罷工。（資料照）

2019-11-12 12:14:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］長榮航空空服員今年6月20日到7月10日發動罷工，落幕後返回工作崗位，卻有趙姓空服員指控，自己因沒有參與罷工，竟遭到自己人言語霸凌，33歲張姓空服員不但在公司內對著她發出「汪、汪」聲諷刺是公司的忠犬，還在IG發表貼文嗆她「腦婊」，並用「牠」字的第三人稱，趙姓空服員蒐證對張姓空服員提告妨害名譽，由於事證明確，桃園地檢署檢察官偵結將張姓空服員起訴。

長榮航空與桃園市空服員職業工會，於今年6月20日因勞資協商破局，長榮空服員遂發起罷工行動，直到7月10日才正式宣告落幕，期間雙方衍生多起告訴，即使落幕仍發生多起爭議，包括參與、未參與罷工空服員間的對立。

請繼續往下閱讀...

其中，趙姓空服員就指控，罷工落幕後同事陸續返回工作崗位，她自己是未參與罷工的空服員，沒想到在公司遭到參與罷工的趙姓空服員言語霸凌，不只在公司對著她發出「汪、汪」聲，諷刺她是公司的忠犬，她忍無可忍在「綠絲帶園地」臉書社團揭發遭霸凌過程後，張姓空服員又在IG回嗆她「這種腦婊怎麼還不滾膩」、「好多人很期待我80誒」、「那四不四不要讓牠失望膩」。

張姓空服員被控公然侮辱，她出庭時坦承在IG發表「腦婊」等言論，但辯稱她的IG是私人帳號且只有好友可以看到，提及「腦婊」是覺得趙姓空服員的文章是「腦」出來的，她並無辱罵的意思；不過，檢方依據「教育部重編國語辭典修訂本」，認為「婊」、「牠」分別指以性交為業的女子、動物，含有侮辱他人之意思，偵結依公然侮辱罪嫌將張姓空服員起訴。

至於趙姓空服員另控張姓空服員霸凌言語涉及恐嚇罪，檢方則認為此部分罪嫌不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法