八德警察真有才 連汽車故障也會修

八德分局四維派出所警員蘇祐葆（左）和許仁傑發現邱姓男子的車在半路拋錨，立刻上前關心。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-12 11:46:37

〔記者陳恩惠／桃園報導〕上班交通尖峰時刻，車子突然拋錨在半路上怎麼辦？遇到八德分局四維派出所警員就能解！

八德分局四維所警員蘇祐葆、許仁傑，上午巡邏行經桃園市八德區廣福路與介壽路口時，發現一輛自小客車停在路中間無法動彈，車主無助站在車旁，於是上前關心。

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邱姓駕駛表示，車開到半路突然失去動力卡檔不能動，擔心會塞車也會發生危險，正巧蘇員從警前就讀亞東技術學院，曾考取汽車修護二級技術士證照。

蘇員立刻檢查發現，疑似溫度過熱導致保險絲燒毀，於是拿著尖嘴鉗協助排除保險絲故障危機，再靠路過熱心車協助發電，讓車子重新啟動入檔，才讓故障車輛暫時修復能移至路旁等待回廠檢修。

八德分局說，警員蘇祐葆是104年特考班畢業，曾在汽車修護廠工作，蘇也表示非常高興自己能使用在校所學專長在警察職業生涯中幫助民眾解決問題；邱姓車主非常感謝員警熱心協助，直呼自己非常幸運竟能遇上有車輛維修專長的警察，更是讚揚警察除專業知識外，為民服務精神非常棒！

警方呼籲，民眾在駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來拖吊排除。

八德分局四維派出所警員蘇祐葆正巧有汽車修理證照，拿起尖嘴鉗排除故障，再經由熱心車主供電，解決問題。（記者陳恩惠翻攝）

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