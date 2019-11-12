全村可以安心了！屏東狡猾性侵前科犯藏匿月餘終落網

潘嫌落網。（記者羅欣貞翻攝）

2019-11-12 11:25:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉洛陽、永隆村一帶，上月1名潘姓有性侵前科的男子出獄後，半夜疑似到民宅前探頭探腦徘徊，還向村民要錢，全村人心惶惶、寢食難安，1個月來猛PO網示警；里港警分局為安心民也全力找他，男子雖已62歲，但藏匿功夫了得，警方圍捕多次未果，昨晚（11日）終於在隔壁鄉九如鄉玉泉村抓到他，村民們鬆了一口氣說「可以安心睡覺了！」。

綽號「黑雄」的潘姓男子，曾經有性侵、竊盗等前科，上月在村裡趴趴走，引起洛陽、永隆村民恐慌，警方找他多次，甚至出動快打部隊，但都被他溜掉，昨天（11日）晚上他涉嫌到九如鄉一帶似乎想偷東西，民眾發現後報警，警民合力壓制，過程很驚險，本來有4個員警抓住他，結果要上手銬的時候，他差一點又掙脫，現場民眾急中生智拿安全帽丟他，才終於被上手銬。

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里港警分局今天（12日）表示，該名犯有多項前科的潘姓犯嫌，日前因案入監服刑期滿出獄，因潘嫌曾涉多起刑事案件遭法院判刑確定，多次進出監獄服刑，出獄後須定期至警局報到，潘嫌為規避列管並未依規定前往報到，且居無定所行蹤不定，鄉里間亦傳出多次發現潘嫌在鄰里家戶間探頭探腦疑似伺機行竊及向婦孺索討金錢之情事，加上民眾在社群軟體上奔相走告後，造成居民人心惶惶，婦女夜間甚至不敢出門，引發地區民眾議論紛紛。

屏東縣警局局長葉明潭獲知上情後，立即指示轄區里港警分局分局長楊龍祥及屏東縣刑警大隊大隊長李宏倫共組專案小組，務必於最短時間內，將潘嫌查緝到案，以還給民眾一個居住安全及免於恐懼之生活空間。

專案小組立即收集潘嫌相關犯罪事證，報請屏東地方法院檢察署檢股鍾佩宇檢察官指揮偵辦，並針對潘嫌易出沒處所規劃加強巡守勤務以防再犯外，也針對可能躲藏處所實施地毯式搜查，經過1個月餘，專案小組在不放棄任何線索追查下，於本月11日19時許發現潘嫌疑似出現在屏東縣九如鄉玉泉村，立即啟動快打部隊前往圍捕，終將潘嫌順利拘捕到案，全案移請臺灣屏東地方檢察署偵辦中。

快打部隊出動終逮獲潘嫌。（記者羅欣貞翻攝）

警方搜捕月餘終於找到人。（記者羅欣貞翻攝）

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