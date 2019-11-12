水泥磚包藏未爆彈炸傷烤肉男童 二審逆轉判軍方需賠償

爆開的水泥磚內有彈頭。（資料照）

2019-11-12 11:38:13

〔記者張文川／台北報導〕台北市一家安親班3年前帶一群學童到新北市土城彈藥庫舊址旁的「勤篤農場」烤肉，就地撿拾水泥磚當爐火架，沒想到烤完後，水泥磚竟然爆炸了，9歲黃姓男童臉部、身體遭嚴重炸傷，檢查發現磚裡竟包藏陸軍未爆的57公釐戰防彈；男童家長向陸軍司令部和農場廖姓主人求償601萬元，一審判男童家長敗訴，免國賠，二審高等地院今逆轉改判，認定陸軍司令部和農場都有疏失，判應連帶賠償354萬元。可上訴。

男童父親提告指控，兒子在2016年1月27日隨安親班至勤篤農場戶外教學，下午2點左右，和老師、同學撿拾磚頭與水泥磚架起爐灶野炊，於煮完後，兒子和同學在收拾時，水泥磚竟然突然爆炸，碎片四散，鍋爐炸飛到5公尺外。

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他兒子被炸得頭臉、下巴、右手等多處撕裂傷，咽喉破裂，異物嵌入顱骨，造成顱內出血、顱骨骨折、右側氣腦，一度失去意識開出病危通知，診治後救回一命。

中山科學研究院鑑定確認水泥磚裡含有軍方制式規格的「M303式57公厘戰防彈」彈藥、引信，才會引發爆炸，應是土城彈藥庫搬遷時，陸軍司令部承辦人員隨意棄置，未妥當處理；檢察官也曾至農場現場勘查，在旁邊其他農田也找到83塊相同的水泥磚。

男童父親認為陸軍管理廢彈有重大過失，難辭其咎，控告陸軍司令部與農場廖男涉犯刑事業務過失重傷害罪，但確定不起訴，他再提國賠官司，求償601萬元。

陸軍司令部答辯主張，農場雖鄰近土城彈藥庫，但並不在營區範圍內，案發後，軍方在附近找到83塊採同批工法的水泥磚，但到土城營區清查時，各彈藥庫的庫門都緊閉，沒有受到破壞，土城彈藥庫已於2007年遷至高雄太平營區，之後兩度點交，也都沒有關於水泥磚的紀錄。

新北地檢署處分不起訴時指出，將M303式57公釐戰防彈，用水泥磚固封後投海，是上世紀40年代至70年代的做法，但當時尚未電腦化，軍方未建帳，也查無相關檔案資料，最早只能追溯到2000年，彈藥庫歷任分庫長也都從未聽過以水泥磚封固引信的處理彈藥方式，難以認定軍方有管理疏失。

新北地院一審和檢方採相同認定，判男童父親敗訴，國防部和農場免賠。但高等法院二審今天大逆轉，改判男童父親勝訴，國防部與農場應連帶賠償354萬元，可上訴。高院目前尚未公布改判理由。

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