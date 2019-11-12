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反送中沒收入？熟女金援香港情郎…

行員發現異狀，立刻通知警方到場協助阻詐（記者吳昇儒翻攝）

行員發現異狀，立刻通知警方到場協助阻詐（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-12 10:51:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕香港反送中抗爭運動持續延燒，竟有詐騙集團成員以此為藉口詐財！基隆一名黃姓單身熟女昨日跑到銀行要匯1萬元美金到香港，被行員發現異狀通報警方協助。警方詢問之下得知，黃女被未曾見面的網路未婚夫，以因反送中運動沒工作收入為由，要她匯款贊助。警方立刻拿出相關案例，對黃女進行勸導，即時阻詐。

基隆市警二分局信義派出所接獲銀行通報後，立刻趕往現場查看，發現黃女準備將萬元美金分批匯出。行員向警方表示，因為黃女要將萬元美金分成多筆匯到同一海外帳戶，疑似想要躲避查緝，擔心她遇到詐騙。

警方詢問黃女為何要匯款到香港，她則支支吾吾的說，自己在前幾周從網路上認識了香港籍的男友，兩人互有好感，加上對方猛烈追求，還說要跟自己結婚，便認定對方是自己的未婚夫，但因為最近香港受到反送中抗爭的影響，未婚夫沒辦法上班，頓時失去收入，所以才想說匯萬元美金給他；但香港的未婚夫有要求，錢要分批匯，因為擔心錢一次匯入太大筆會被關注。

警方則立刻與黃女說明，這是詐騙集團常用的手法，還舉出許多案例，供她參考，黃女聽完之後，深覺被騙，打消匯款念頭，保住積蓄。

信義派出所今年已成功攔阻4起類似的詐騙案件，阻詐金額高達百萬元，所長徐紹文表示，網路交友詐騙手法眾多，而且專挑單身女子下手，呼籲民眾要多加小心，千萬別匯款給未過見面的網友。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

行員向黃女說明她可能遇上詐騙（記者吳昇儒翻攝）

行員向黃女說明她可能遇上詐騙（記者吳昇儒翻攝）

在員警的說明下，黃女才知自己被騙，打消匯款念頭（記者吳昇儒翻攝）

在員警的說明下，黃女才知自己被騙，打消匯款念頭（記者吳昇儒翻攝）

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