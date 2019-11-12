攔查交通違規 毒犯拿菸盒自證清白失手變「自投羅網」

新竹縣警方攔查一輛交通違規的自小客車時，車上鍾男主動取出香菸欲自清，卻意外取出違禁藥品，警方共查獲近60公克安非他命等毒品。（記者廖雪茹翻攝）

2019-11-12 10:32:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警方攔查一輛交通違規的自小客車時，車上3名男子因心虛，盤查時神色丕變，其中鍾男主動從褲袋取出香菸欲自清，眼尖的員警卻驚見菸盒塑膠袋上，有不明結晶粉末疑似違禁藥品，進一步清查，果然在3人身上及車內查獲近60公克安非他命等毒品，自證清白意外變自投羅網。

竹北警分局表示，三民派出所所長吳榮財、警員卓洺葳，日前凌晨1點許巡邏經過竹北市三民路與仁義路口，瞥見一輛自小客車於仁義路上違規倒車行駛，接近後方十字路口時，又直行至對向車道迴轉掉頭，險象環生，員警遂將示意違規車輛停車受檢。

請繼續往下閱讀...

經查，該車駕駛人40歲林男，副駕駛座乘客為謝男（28歲）及後方乘客鍾男（48歲）等3人，在警方盤查時，突然神色丕變，員警察覺異狀，遂請3人下車受檢，並召集線上警力支援。

警方詢問3人有無攜帶違禁物品時，鍾男極欲自證清白，向警方表示身上僅有香菸1包，並主動同意取出提供警方檢視。但當鍾男從褲袋取出香菸盒時，菸盒塑膠套上附著1包白色透明塑膠袋，且內有不明結晶粉末，員警驚見該袋疑似違禁藥物；這時，鍾男一時語塞，左顧右盼，無法回答警方問題。

警方表示，當場分別在該3人身上及後車廂內，查獲3大包及8小包安非他命（總重59.56公克）、1小包K他命、電子磅秤3台、吸食器2組、分裝袋161個，訊後均依涉嫌違反毒品危害防制條例移送法辦。

犯嫌向警方表示，3人原只是要買消夜，出門後卻發現身上沒帶現金，才會違規倒車再逆向迴轉要到超商領錢，沒想到遭警方深夜巡邏瞥見。

犯嫌被攔下時，一度神色自若調侃警方怎麼那麼辛苦，深夜還在巡邏，欲故作輕鬆要「自證清白」，竟失手變成「自投羅網」，這下還沒領到現金，消夜恐怕也得在警所吃了。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

林男等3人因交通違規被警方攔查，卻意外發現安非他命毒品。（記者廖雪茹翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法