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同天疑涉犯2案！嘉縣襲胸之狼落網 辯稱一時衝動

嘉義縣朴子市與鹿草鄉交界處、嘉36縣道2公里處，10日晚上7點多，一名年約30歲的翁姓女子，遭到一名男子佯裝問路卻突然襲胸，她受到驚嚇因此摔傷，警方經調閱路口監視器畫面、循線追查，鎖定21歲陳姓男子涉嫌重大，昨天晚上到台南陳某的工作處將他逮回。（示意圖）

嘉義縣朴子市與鹿草鄉交界處、嘉36縣道2公里處，10日晚上7點多，一名年約30歲的翁姓女子，遭到一名男子佯裝問路卻突然襲胸，她受到驚嚇因此摔傷，警方經調閱路口監視器畫面、循線追查，鎖定21歲陳姓男子涉嫌重大，昨天晚上到台南陳某的工作處將他逮回。（示意圖）

2019-11-12 09:58:27

〔記者王善嬿／朴子報導〕嘉義縣朴子市與鹿草鄉交界處、嘉36縣道2公里處，10日晚上7點多，一名年約30歲的翁姓女子，遭到一名男子佯裝問路卻突然襲胸，她受到驚嚇因此摔傷，警方經調閱路口監視器畫面、循線追查，鎖定21歲陳姓男子涉嫌重大，昨天晚上到台南陳某的工作處將他逮回。

警方清查，同一天除翁姓女子報案，在台南市另有一名女子也遭襲胸、疑均為陳某所為，警方將陳某依照性騷擾、強制罪及傷害等罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，該名陳姓男子從事水泥工作，未婚、有女朋友，陳某落網坦承，案發當天是路過，一時衝動犯案。

10日晚上7點多，該名翁姓女子騎機車自鹿草鄉鹿環西路，由東往西進入嘉36縣道，再往朴子市牛挑彎方向，途中遭騎機車的陳某攔下問路，接著突然襲胸，案發後造成當地人心惶惶，網友紛紛留言「那邊人煙稀少騎車要多注意安全」、「太恐怖了」等語。

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