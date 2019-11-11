高雄1歲女嬰疑遭虐 母親同居男友晚間遭聲押

高雄市社會局家防中心主任李慧玲說明女嬰疑似受虐情形。（記者方志賢攝）

2019-11-11 22:23:58

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄傳出一歲女嬰疑似受虐，高雄地檢署今天偵訊女嬰母親的同居男友後，認為該名男子涉犯重傷害罪嫌重大，晚間9點多向高雄地院聲請羈押禁見。

據了解，高雄市三民區一名年約1歲的女嬰，昨因頭部受傷，被母親的同居人載往高醫大附設醫院救治，醫院懷疑女童疑似遭虐，隨即通報警方與社會局，女嬰經急救後，目前仍在加護病房，尚未脫離險境。

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據了解，三民二警分局民族派出所接獲報案後，隨即報請檢察官指揮偵辦，今天下午將女嬰母親的同居的27歲男友依涉犯重傷害罪嫌移送高雄地檢署複訊。雖然男子否認虐童，但晚間檢察官以他涉嫌重傷害罪嫌重大，仍向法院聲請羈押禁見，記者發稿時尚未准押。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲今下午表示，女嬰是昨晚6時送醫，醫師研判她顱內出血及四肢、腹部多處有新舊外傷，疑似受虐情形，女嬰送醫時意識不清，經急救及手術後，仍無法恢復意識，因腦壓還是很高，目前正進行第2次手術。

女嬰的母親年約20歲，其同居人約27歲，一家人原本居住在苗栗縣，半年前才搬到高雄市，女嬰平時由其他家屬照顧，本月8日才由母親帶至居住處，昨晚母親同居人發現女嬰身體不適，並由母親同居人送醫。

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