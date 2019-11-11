大選查賄9大要點 聚焦旅遊餐會、走路工等蒐證

法務部長蔡清祥（圖中拿麥克風者）今天出席台北地檢署分區座談會。（北檢提供）

2019-11-11 20:19:31

〔記者錢利忠／台北報導〕明年1月11日即將舉行正副總統及立委選舉，台北地檢署今舉行選舉查察分區座談會，與會的檢察總長江惠民提出落實行政中立、注意旅遊餐會及走路工等蒐證完整等9項要點；法務部長蔡清祥也轉達行政院長蘇貞昌在治安會報上的指示，要求「破案效率」，強調反賄重點不在刑度輕重，破案、嚴辦、速審速決即是最好的反賄選宣導。

蔡清祥於北檢座談會上表示，法務部已訂頒選舉查察工作綱領，各查察機關應嚴查利用金錢、暴力影響選舉的案件，並列出3項查察重點：第1、優先妥適處理假訊息，並應適時發布新聞稿澄清；2、防止境外資金不當介入選舉，已涉及國安問題，應徹底查緝，維護選舉公平及國家安全；3、廣泛蒐集選舉地下賭盤情資，預先消弭遏止，以免影響選舉。

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蔡清祥並轉達蘇貞昌日前於治安會報之指示，表示政府一定要拿出辦法，嚴厲查察，重點不在刑度輕重，而是破案效率，大家要善盡職責，做實事，不做虛工，而破案、嚴辦、速審速決即是最好的反賄選宣導，希望大家繼續努力，以具體的查賄成果，展現政府全力查賄，齊心反賄的決心。

江惠民則在會中提出9項查賄工作要點：包括行政中立；團隊辦案，避免盲點；溯本清源，徹底斷絕賭盤、地下資金之人流及金流；社群平台結合假訊息易引發群眾事件，各單位應互相通報消息並確實掌握狀況；旅遊餐會案件應特別注意蒐證完整；走路工應注意是否有對價關係；各單位蒐集情資之來源應予以保密；專勤隊、憲兵隊提供之情資應結合司法機關辦理，以免證據能力受到質疑；地檢署應落實代理人制度，以利情資迅速處理。

北檢依歷年選舉查察經驗，因地制宜規劃賄選及反賄選工作要領，針對5大主軸「查賄、制暴、假訊息、境外資金、地下匯兌」等情形提出對策，徹查賭盤及境外資金部分，暴力部分則特別注意依附政黨之不良幫派，如遇有假訊息散佈即優先妥適處理，嚴防不實假訊息妨害選舉。

座談會會議結論強調，選舉查察工作絕不預設立場，不分黨派、身分、地位，北檢將秉持一貫的立場，依據法律及合法取得之證據嚴正執法，使全民能在良好的選舉環境中，真正選賢與能。

今早9時30分，包括蔡清祥、江惠民、高檢署檢察長王添盛、廉政署長鄭銘謙、調查局副局長林玲蘭、刑事警察局長黃明昭、移民署台北市專勤隊隊長林財榮等人，均出席座談會，會議由北檢檢察長邢泰釗主持，由檢、警、調、政風機關就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效分別提出報告。

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