頂新案7罪判5年9月確定 魏應充11/15發監執行

魏應充確定要入監服刑，刑期共5年9月；北檢已傳喚魏應充於本月15日報到發監執行。（資料照）

2019-11-11 16:18:29

〔記者錢利忠／台北報導〕頂新公司從越南進口飼料油，製成香豬油賣給國人食用，一審彰化地院判頂新前董事長魏應充無罪，二審台中高分院改依違反食安法、詐欺罪，判魏應充15年；本月6日最高法院部分駁回上訴定讞、部分撤銷發回更審，確定不可易科罰金的7罪，刑期共5年9月。彰化地檢署已囑託台北地檢署代為執行，北檢已傳喚魏應充於本月15日報到發監執行。

針對此一判決，頂新集團委任律師余明賢日前質疑檢方偵辦此案有多項違失，最高法院卻視而不見。頂新收到法院判決書後，會在最短時間內依法聲請再審，同時對該案多項違背法令之處，聲請非常上訴。

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魏應充上訴駁回的罪名共26罪，其中7件販賣假冒食品罪不得易科罰金，刑期為1年6月、8月、2件各11月、3件7月，共5年9月；另19罪為6月以下的可易科罰金之刑。魏應充確定要關5年9月，確定刑期則將由檢方向高等法院聲請定應執行刑。

魏應充其餘45件罪名，則被最高法院發回台中高分院更審；還有1罪因一審漏未判決，不在上訴二審的範圍，二審卻判有罪，屬於判決不合法，最高院將該罪撤銷，但不發回，應由彰化地院進行補充判決。

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