國際郵包寄來6公斤K他命 肢障男捲入運毒案 法官判無罪

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2019-11-11 14:08:39

〔記者黃建華／高雄報導〕財政部高雄關去年查獲一個從德國寄來台灣的國際郵包內藏6公斤多的K他命，價值千萬元，通報調查局航高站幹員喬裝郵務人員將包裹送達洪姓男子的家，肢障、行動不便的洪男因包裹英文名字譯音與他相似，就叫外傭簽收，卻當場被逮，他大呼冤枉，檢方仍認定他受國際運毒集團利用走私毒品，但高雄地院一審判洪男無罪。

法院認為，全案除了包裹收件人英文名字與洪男近似，調查單位查扣洪男與其印尼看護的手機，內容完全沒有任何他與毒梟的可疑通聯。且一般人通常收到任何包裹本來就是先簽收再打開來看，而洪男在喬裝的郵務人員者告知為「國際包裹」時，就表示他不會有國際包裹，不能僅以包裹收件人英文名字譯音近似，就認定他涉嫌運毒，因此判他無罪。可上訴。

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判決指出，財政部高雄關去年8 月11日查獲內含K他命（毛重6.27公斤）的包裹，收件人為「HONG RONG HUANG 」，收件人電話為洪姓男子申辦的門號，收件地址也是洪宅，遂通報調查局航業調查處高雄調查站，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組同年8 月13日15時30分，前往洪男住處，於洪請其僱請的外勞LINA拿取被告印章簽收該包裹時，當場拘提洪男，並扣得其身上手機及掛號郵件簽收單，將洪男依涉犯運輸第三級毒品罪嫌起訴。

不過，洪男大呼冤枉，強調他不知道包裹是誰所寄。而法院審理時，發現收件人的電話門號，則是洪男幫外傭所申請，平日也是外傭在用，經檢視該手機，除了外傭與家人照片及通訊外，並未有任何與跨國毒梟的通訊事證。

合議庭據此認定，全案除了包裹收件人名字英文名字音譯近似外，不能因洪男肢障，就輕率認定他受跨國運毒集團利誘幫忙運毒，且洪男請外傭代收包裹第一時間，在緝毒幹員表明是國際包裹時，他就說自己不會有國際包裹，因罪證不足，判他無罪。可上訴。

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