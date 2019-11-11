聯結車違規左轉撞死男大生騎士 司機賠償320萬獲緩刑

2019-11-11 13:32:23

〔記者楊國文／台北報導〕鍾姓聯結車司機，3年前駕車行經桃園市一處路口時，竟逕行左轉，吳姓19歲大學生自對向騎車抵達因來不及煞停閃避，人車倒地，吳男向前滑行滾入聯結車底碰撞受重傷不治，高等法院審酌鍾男在最後審理庭改口坦承犯行，並與吳家和解，除強制險外，另賠償新台幣320萬元，今判他1年徒刑、緩刑2年。

判決指出，2017年2月20日中午，鍾男駕駛聯結車，沿桃園市楊梅區永美路往中壢方向的內側道行駛，當行經永美路和四維二路交叉路口時，並未減速暫停確認對向有無直行車前來，竟逕行左轉，當時吳姓19歲大學生自對向騎車抵達，因未注意鍾男突然左轉而來不及煞停閃避，人車倒地，吳男向前滑行滾入聯結車底碰撞受重傷，送醫治療三週後不治。

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鍾男應訊否過有過失，辯稱他看到對向的車離他很遠，車子已經過了中心線，也沒有看到吳男的機車，他有把握才左轉。

死者吳男的同學范男證稱，當時吳男騎車在他的前方約20公尺處，因前方有一部小貨車，正當他和吳男要超越小貨車時，突然看見鍾男駕駛的聯結車左轉且沒有停，他看見吳男有按煞車，因機車的煞車燈有亮，但來不及煞停，吳整個人摔倒滑倒聯結車底下受傷、送醫。

檢方依范男證詞、聯結車的行車紀錄器錄影畫面，認定鍾男行駛到事發交叉路口時，並未減速暫停，也未確認對向有無來車，即逕行左轉，乃事故發生主要原因，依業務過失致人於死罪將鍾起訴；桃園地院依業務過失致死罪，判鍾１年２月徒刑。

全案上訴高院後，鍾坦承業務過失罪犯行，並與家屬和解，除強制險外，另賠償新台幣320萬元，高院今判鍾1年徒刑、緩刑2年。可上訴。

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