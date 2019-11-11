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怕被刁難！ 代辦起重機執照業者 行賄官員9萬2千緩起訴

代辦起重機使用執照的劉姓業者涉嫌行賄勞動部南區莊姓官員。（示意圖）

代辦起重機使用執照的劉姓業者涉嫌行賄勞動部南區莊姓官員。（示意圖）

2019-11-11 13:23:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名代辦起重機使用執照的劉姓業者，涉嫌從2007年到2016年間按件行賄勞動部南區莊姓官員，東窗事發，劉女供稱是莊員表示經濟狀況不佳暗示索賄，她怕被刁難才以每件2千元賄賂，前後46件、付了9萬2千元。劉女供出上情，檢方認情有可原，諭知緩起訴，莊男則另行偵結起訴。

檢方調查，劉姓女子為代辦固定式起重機使用執照的業者，莊姓男子則於2005年到2016年任職於勞動部南部地區負責危險性機械發證等相關業務。

莊男涉嫌於2007年6月間在檢查現場向劉女告知自己經濟狀況不佳等語暗示索賄，劉女怕若拒絕行賄日後將遭刁難，且為日後送件得以順利，與莊員約定每送一件使用執照案，交付現金2千元賄賂，前後46次、共行賄9萬2千元。

劉女坦承犯行，且與莊員在調訊、廉政署訊問時供述相符，檢方認為劉女是因莊員索賄，擔心被刁難，才被迫行賄，動機並非惡劣，應無再犯之虞，因此將劉女諭知緩起訴，並向公庫支付3萬元。至於莊員則另行起訴。

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