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首頁　>　社會

「5秒偷包賊」北市連犯72案 店家瞬間損失10多萬

警方查扣陳嫌偷來的贓物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣陳嫌偷來的贓物。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-11 12:40:24

〔記者王冠仁／台北報導〕50多歲陳姓慣竊平時流連人潮聚集處，趁民眾不注意時下手扒竊民眾皮夾，今年已被警方抓過72次，但仍「越挫越勇」。他曾5秒內得手成功，被警方稱作「5秒偷包賊」，甚至曾在警局旁商家扒竊；台北市刑警大隊肅竊組幹員日前趁他再次犯案時逮人，依竊盜罪送辦。

警方調查，陳姓慣竊不務正業，專門以扒竊為生，他平時流連咖啡廳、速食店、捷運地下街等人潮聚集處，假扮顧客趁機靠近被害人，專門趁民眾忙著逛街、用餐疏於防備時伺機扒竊皮包。陳身手敏捷，他曾經在士林區一家商店內，5秒內偷走攤商的皮包，讓攤商損失10多萬元。

陳曾經因為涉及竊案被逮交保，他事後因案前往警局製作筆錄，沒料到，他一步出警局，竟然又到警局旁的商家扒竊，行徑囂張。警方近來比對北市竊案，發現陳涉有重嫌，日前趁他再次外出扒竊時逮人。

警方說，陳今年已犯下72起案件，但警方陸續清查轄內竊盜案，發現陳還涉及10餘起案件。

陳嫌扒竊民眾包包。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌扒竊民眾包包。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌扒竊民眾包包。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌扒竊民眾包包。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌遭警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌遭警方送辦。（記者王冠仁翻攝）

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