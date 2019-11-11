通緝犯頑強抗警 拿松香水、香蕉水噴員警還引火燃燒

李姓男子點燃松香水、香蕉水引起火勢，警方急忙滅火。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-11 12:35:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龍潭警方9月23日晚間派員前往因案通緝的李姓男子住家，要策動他投案，他卻朝著員警手臂噴灑松香水與香蕉水後引火，還好員警及時避開，並未受傷，桃園地檢署今天偵結，已因李男涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。

李男（39歲）9月間因毀損、妨害性自主案件，分別被桃園地檢署、桃園地方法院發布通緝中，龍潭警分局中興派出所員警9月23日晚間10點多，前往李男位於龍潭區的住處查訪，發現他在家，就策動他投案。

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豈料李男不從，還心生不滿，拿了松香水、香蕉水，從住處鐵門的縫隙朝外噴灑，小部分噴灑到員警手臂上、大部分噴灑到鐵門外的地板，警方說，李男隨即拿出打火機引火，導致地板冒出熊熊火勢，員警只能先退開，滅火後再破門逮住李男。

警方除了追究李男因案通緝的部分外，也針對他引火意圖攻擊員警的行為，將他依妨害公務罪嫌送辦。

檢方說，李男坦承朝著員警噴灑松香水、香蕉水後引火，罪證明確，已因他涉嫌妨害公務案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

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