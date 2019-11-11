嬤殺病夫遭訴 檢辯為是否送台大精神鑑定激辯

陳嬤殺病夫遭起訴，法院今開庭審理，檢辯為是否將陳嬤送台大做精神鑑定激辯。（資料照）

2019-11-11 12:25:06

〔記者溫于德／台北報導〕75歲陳婦長期照顧患有糖尿病、高血壓的同齡吳姓丈夫，去年10月17日腦中突然浮現「這樣照顧下去不是辦法」念頭，便持鐵榔頭朝熟睡中丈夫連續捶打13下致死，陳婦事後被依殺人罪起訴。士林地院今再度開庭，陳婦辯護人周信宏主張，馬偕精神鑑定結果忽略陳婦案發時有幻覺與妄想情況，因此聲請將陳嬤重新送往台大鑑定；但蒞庭檢察官否認其必要性。

陳婦今維持前次開庭答辯，承認所有犯罪。

周信宏則說，陳婦犯案時符合刑法第19條規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷」，至於馬偕精神鑑定報告雖認定陳婦患有「適應障礙症」，該症狀通常不會造成幻覺，所以不符合刑法第19條規定；但周說，陳婦在三軍總醫院的護理紀錄表記載提到，陳婦認為「醫院飯菜有毒」、「你們都是要害我的」等詞，均係明顯被害妄想情況，馬偕卻忽略陳婦有幻覺與妄想的情形，且基於維護陳婦人權，聲請將陳婦送往台大醫院做精神鑑定。

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但檢察官認為，馬偕報告已顧慮到陳婦案發後住院時的精神狀態，且陳婦案發前並無精神問題，再者，馬偕報告也已就陳婦犯前與犯後處理生活事物能力做考量，才會認為陳婦不符合刑法第19條規定。

法官聽完檢辯雙方陳述後表示，是否再將陳婦送往台大做精神鑑定，待合議庭評議後做決定，並諭知傳喚3名證人包括陳婦的一對兒女以及陳婦妹妹。

至於也在庭內的陳婦女兒則啜泣表示，希望法官考量母親的身心狀況，至今仍因本案深受困擾，盼延緩審理，待母親身心穩定後再續行審理，且原本瘦弱的母親體重雖有增加，但行為依舊非常遲緩；陳婦兒子也說，母親精神狀態在案發前可能就有狀況，只是做小孩的沒有察覺，但母親一生奉公守法，會犯下本案，應該也是身心狀況或壓力所致，請求法官從輕量刑。

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