婦人涉公危 放火燒雜草卻連一旁汽車與民宅紗窗也燒了

桃園地檢署因李姓婦人涉嫌公共危險案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-11 12:15:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓婦人去年10月2日中午在新屋區文化路旁空地燃燒雜草，風勢助長火勢，導致火勢失控而延燒到一旁的2輛自小客車、民宅紗窗，桃園地檢署今天偵結，已因李婦涉嫌公共危險案件聲請簡易判決處刑。

當天中午新屋區的風勢頗大，李婦（67歲）在空地燃燒雜草時，疑未注意風勢，導致燃燒雜草的火星，因風勢助長火勢而失控，延燒空地旁的2兩自小客車，一旁民宅1到3樓的紗窗也被燒毀。

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李婦看到火勢延燒後，還急忙拿了水管灑水想要自行滅火，但火勢失控，她只好求助消防局，消防隊員趕忙前往撲滅火勢，災情才未再擴大。

檢方說，李婦坦承燃燒雜草時，並未注意到風勢等問題，才會釀禍。已因李婦涉嫌公共危險案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

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