跆協內鬨愈演愈烈！ 監事再告發代理理事長涉背信

跆協監事趙安華質疑張火爐未依職責，針對吳兩平被告發挪用協會款項一事進行追查，今天向台北地檢署控告，指控張火爐涉嫌背信罪。（記者錢利忠攝）

2019-11-11 11:33:49

〔記者錢利忠／台北報導〕全國跆拳道協會日前通過罷免理事長吳兩平，代理理事長張火爐指控吳兩平仍持續霸佔協會，上週請鎖匠開鎖並率新協會成員接管協會，不料風波仍未停歇；跆協監事趙安華質疑張火爐未依職責，針對吳兩平被告發挪用協會款項一事進行追查，今天向台北地檢署控告，指控張火爐涉嫌背信罪；跆協內鬨愈演愈烈。

吳兩平先前曾遭趙安華告發，趙安華主控吳兩平涉嫌浮報出國比賽經費、安插兒子在協會任職，違反國民體育法等罪嫌，風波不斷延燒；上月26日，跆協召開罷免第12屆理事長理事會，共27名理事出席，其中22人投下罷免同意票，超過3分之2理事同意，理事長吳兩平確定遭罷免，吳兩平也成為史上首位遭罷免的奧亞運特定體育團體理事長。

請繼續往下閱讀...

針對自己官司纏身一事，吳兩平則強調清白，指他是來協會做事的，但有些人士卻計畫許久（罷免），近日的指控都是抹黑，其他只能靜待司法調查。

趙安華先前曾告發，指吳兩平涉嫌貪瀆，是重創國內跆拳運動的禍首，吳兩平上任半年，即造成跆協透支千餘萬元，且帳目不清，吳兩平應賠償協會損失900萬元，並應自動請辭以示負責，但吳兩平卻堅不承認也不願賠償及請辭。

趙安華指控，張火爐身為跆協副理事長，卻擅自做出裁示，吳兩平只須將其借貸予協會之周轉金400萬元入帳沖銷即可，並要求告發人於監事會議報告時，不要再追查相關弊端，此舉不僅未依職責追查協會恐遭挪用之款項，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於跆協，涉犯背信罪之嫌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法