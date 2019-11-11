男網友才上一壘就想盜本壘 法官判5年徒刑

情境圖

2019-11-11 11:17:43

〔記者楊政郡／台中報導〕剛和男友分手的小玉，男網友阿金邀她到其租屋處飲酒、吃消夜，阿金突然來個擁抱，小玉驚叫「你幹嗎？」，「抱一下不行 」，小玉勉強接受，接著撫摸腹部，她想推開但已來不急了，阿金不顧她掙扎，強行親吻嘴、胸部，脫去她的短褲與內褲，以手指插入下體，後來阿金無法勃起而陰莖未插入，但已成立強制性交罪，台中高分院維持5年刑期。

台中高分案判決書指出，阿金與小玉是2013年間由網路遊戲認識，2015年7月小玉剛與男友分手，一個人要到高雄搬自己的東西，阿金就邀她路過台中來他住處，請她吃飯，小玉同意後同年月15日，阿金就在台中火車站接她，倆人到中華夜市買宵夜，又到大里區超商買香菸、紅酒、啤酒等，回到阿金位於大里區住處。

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兩人吃宵夜、飲酒、看電視及聊天，相識一場也聊得開心，凌晨5時小玉要辭行，準備搭車到台中火車站繼續南下行程，阿金說6時多才會有車，先休息一下不急，兩人就躺在阿金雙人床上小瞇一下。

但阿金另有所圖，身體慢慢靠近小玉，突然來個擁抱，小玉訝異「你在幹嘛？」，阿金說「抱一下不行 」，她勉強接受擁抱，而未阻止。

但顯然上了賊船，阿金看她無明顯抗拒，手往下撫摸腹部，此時她已警覺而推開，表明拒絕，但阿金不顧她掙扎，強行親吻嘴巴、胸部，脫去短褲與內褲，快速以手指插入下體而性侵，接著又要以陰莖插入，但小玉掙扎激烈，且阿金也無法勃起而未插入，趁隙躲進廁所，然後向阿金哀求，才趁隙逃出報警。

台中高分院法官認為，阿金與小玉相識2年餘，明知小玉剛失戀心情低落，企圖趁虛而入，但卻藉由安慰而霸王硬上弓，心態不正，漠視被害人性自主權，感情是要慢慢培養，不能強行達陣，一審判刑適當，駁回阿金的上訴，此案還可上訴。

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