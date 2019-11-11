攔公車未停拍打擋風玻璃 女子吃官司

女子攔搭公車不成，肉身擋車理論，被雄檢依強制罪嫌起訴。（記者黃建華攝）

2019-11-11 11:19:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今年1月間，發生一名郭姓女子揮手示意攔搭公車，公車司機沒看到而未停車，郭女氣的追上和停紅燈的張姓公車司機理論，並以肉身擋車，拍打擋風玻璃，綠燈亮起仍不讓公車離去，警方獲報到場帶離郭女，公車才得以繼續行駛，高雄地檢署近日將郭女依強制罪嫌起訴。

檢方起訴指出，今年1月9日中午12點28分許，郭姓女子在建工路高雄工職公車站牌附近，見南台灣客運營運的高雄市公車行經該處，揮手示意要搭公車，未料，公車張姓司機沒看到，繼續開到高雄工職校門口前停紅燈，郭女追上與張姓公司司機理論，並站在公車右前方拍打擋風玻璃，到12點36分，綠燈亮起仍持續理論不讓張姓司機駕駛公車離去。警方獲報到場將郭女帶離，公車始得以繼續行駛。

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案經南台灣客運訴請三民二分局偵辦，郭女雖坦承與公車司機理論，但否認拍打公車擋風玻璃致破裂，但檢方偵結，仍將她依涉犯強制罪嫌起訴。

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