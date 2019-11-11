為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

攔公車未停拍打擋風玻璃 女子吃官司

女子攔搭公車不成，肉身擋車理論，被雄檢依強制罪嫌起訴。（記者黃建華攝）

女子攔搭公車不成，肉身擋車理論，被雄檢依強制罪嫌起訴。（記者黃建華攝）

2019-11-11 11:19:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今年1月間，發生一名郭姓女子揮手示意攔搭公車，公車司機沒看到而未停車，郭女氣的追上和停紅燈的張姓公車司機理論，並以肉身擋車，拍打擋風玻璃，綠燈亮起仍不讓公車離去，警方獲報到場帶離郭女，公車才得以繼續行駛，高雄地檢署近日將郭女依強制罪嫌起訴。

檢方起訴指出，今年1月9日中午12點28分許，郭姓女子在建工路高雄工職公車站牌附近，見南台灣客運營運的高雄市公車行經該處，揮手示意要搭公車，未料，公車張姓司機沒看到，繼續開到高雄工職校門口前停紅燈，郭女追上與張姓公司司機理論，並站在公車右前方拍打擋風玻璃，到12點36分，綠燈亮起仍持續理論不讓張姓司機駕駛公車離去。警方獲報到場將郭女帶離，公車始得以繼續行駛。

案經南台灣客運訴請三民二分局偵辦，郭女雖坦承與公車司機理論，但否認拍打公車擋風玻璃致破裂，但檢方偵結，仍將她依涉犯強制罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
闖屋扯棉被拍裸照 王傳家妻抓姦觸法獲判緩刑
2019-10-21 17:43

闖屋扯棉被拍裸照 王傳家妻抓姦觸法獲判緩刑
假扮學生強迫推銷愛心卡 3男被警法辦
2019-10-19 15:43

假扮學生強迫推銷愛心卡 3男被警法辦
綠債發行 年底可望衝破千億

綠債發行 年底可望衝破千億
恐怖雇主毆打禁錮 外籍女看護爬6樓陽台想逃墜樓重傷
2019-10-07 00:07

恐怖雇主毆打禁錮 外籍女看護爬6樓陽台想逃墜樓重傷
「螳臂擋車」被按喇叭停機車攔阻公車 騎士遭判刑
2019-09-21 19:43

「螳臂擋車」被按喇叭停機車攔阻公車 騎士遭判刑
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播