為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北市角頭剛下車就中彈 竹聯幫槍手投案：他罵我媽三字經！

穿黑衣的梁男案發後轉搭計程車到中山分局民權一派出所投案。（記者姚岳宏翻攝）

穿黑衣的梁男案發後轉搭計程車到中山分局民權一派出所投案。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-11 10:52:22

〔記者錢利忠／台北報導〕30歲陳姓角頭與友人搭計程車回家，下車時卻遇到槍手伏擊，大腿中彈，所幸送醫搶救後無礙，案發約1小時之後，涉嫌開槍的竹聯幫梁姓槍手投案，他供稱不滿陳男酒後以三字經辱罵他的父母，才會開槍警告，台北地檢署今依殺人未遂罪將他起訴。

檢警調查，今年9月15日清晨，涉開槍的20歲梁男，穿黑衣獨自騎機車到北市萬寧街附近埋伏，見陳男與王姓友人下計程車後，上前朝陳男大腿開1槍，之後立即騎車逃逸。

梁男騎車至北市興隆路附近，改搭計程車離開，但自知難逃法網，不久即主動到北市中山分局民權一派出所投案，並繳交犯案的改造手槍及6發子彈。

梁男案發後對於開槍動機始終避重就輕，專案小組不排除背後恐有幫派舊怨，案發後梁男被依殺人未遂等罪聲押禁見獲准，起訴後將移審台北地院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市男遭槍擊大腿中彈 槍手1小時後主動投案
2019-09-15 14:40

北市男遭槍擊大腿中彈 槍手1小時後主動投案
桃園龜山傳槍響／當街砰砰槍手落網
2019-09-23 05:30

桃園龜山傳槍響／當街砰砰槍手落網
綠債發行 年底可望衝破千億

綠債發行 年底可望衝破千億
貓霖幫主命案／抽回上億投資遇害 1槍手落網
2019-09-06 05:30

貓霖幫主命案／抽回上億投資遇害 1槍手落網
槍手劫持巴士37人潑油嗆縱火 遭巴西警方擊斃
2019-08-20 23:15

槍手劫持巴士37人潑油嗆縱火 遭巴西警方擊斃
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播