北市角頭剛下車就中彈 竹聯幫槍手投案：他罵我媽三字經！

穿黑衣的梁男案發後轉搭計程車到中山分局民權一派出所投案。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-11 10:52:22

〔記者錢利忠／台北報導〕30歲陳姓角頭與友人搭計程車回家，下車時卻遇到槍手伏擊，大腿中彈，所幸送醫搶救後無礙，案發約1小時之後，涉嫌開槍的竹聯幫梁姓槍手投案，他供稱不滿陳男酒後以三字經辱罵他的父母，才會開槍警告，台北地檢署今依殺人未遂罪將他起訴。

檢警調查，今年9月15日清晨，涉開槍的20歲梁男，穿黑衣獨自騎機車到北市萬寧街附近埋伏，見陳男與王姓友人下計程車後，上前朝陳男大腿開1槍，之後立即騎車逃逸。

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梁男騎車至北市興隆路附近，改搭計程車離開，但自知難逃法網，不久即主動到北市中山分局民權一派出所投案，並繳交犯案的改造手槍及6發子彈。

梁男案發後對於開槍動機始終避重就輕，專案小組不排除背後恐有幫派舊怨，案發後梁男被依殺人未遂等罪聲押禁見獲准，起訴後將移審台北地院。

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