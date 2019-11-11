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撿鐵條被警當賊辦 工地人員證稱「不要的廢棄物」逆轉無罪

工地人員證稱，蔡男撿的鐵條確實是工地第三期不要的東西，蔡男因此獲判無罪。（示意圖）

工地人員證稱，蔡男撿的鐵條確實是工地第三期不要的東西，蔡男因此獲判無罪。（示意圖）

2019-11-11 10:49:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蔡姓男子去年7月在鳳山93期重劃區工地撿拾8根鐵條、重約34公斤，離去時遭警查獲，依踰越安全設備竊盜罪嫌將他送辦，並經檢方起訴。不過，法院審理案情逆轉，蔡男堅稱沒有翻越鐵絲網，是從菜市場另一個入口進工地，很多人在撿、以為鐵條是工地不要的廢棄物；工地人員也證稱，蔡男撿的鐵條確實是工地第三期不要的東西。蔡男因此獲判無罪。

判決指出，蔡男於去年7月15日9時20分許，在某公司所承攬「高雄市鳳山區93期重劃區」土地改良物拆除工程之工地內，撿取鐵條8根，擬離去現場之際遭警方查獲，檢警認定他涉嫌翻越鐵絲網圍籬偷竊鐵條，將他依踰越安全設備竊盜罪嫌起訴。

不過，法院審理時，蔡男雖坦承從工地撿拾鐵條，但堅稱沒翻越鐵絲網，而是從菜市場另一個入口走入工地的。並說，當時很多人在撿鐵條，他以為是沒人要的廢棄物才撿，否認故意行竊。

由於工地陳姓人員也證稱，該工地只拉起黃色警示帶，沒有架設圍籬，工地旁的鐵絲網圍籬是其他公司所搭建，另外，陳男也證稱，蔡男撿拾的鐵條是工地拆除地上物第三期的東西，「這類鐵條因為跟混凝土等物混雜，如需另行翻找不符成本，是公司不要的」。

法官據此認定，沒有積極事證可證明蔡男踰越安全設備竊盜，判他無罪。可上訴。

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