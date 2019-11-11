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下線違停查獲安毒 害藥頭被咬出判刑4年10月

為了下線藥腳違停，藥頭楊女販毒事跡敗露，被高雄地院依販賣二級毒品罪，判刑4年10月。（示意圖）

為了下線藥腳違停，藥頭楊女販毒事跡敗露，被高雄地院依販賣二級毒品罪，判刑4年10月。（示意圖）

2019-11-11 09:54:59

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名呂姓女子開車紅線違規停車，引來警方盤查卻被發現車內有安毒殘渣，呂女供出安毒購自楊姓「藥頭」，並出示手機雙方聯繫交易安毒的內容，警方循線逮捕楊女，這名藥頭因此被高雄地院依販賣二級毒品罪，判刑4年10月。為了下線藥腳違停，販毒事跡敗露，也算是有夠倒楣的了。

判決指出，今年1月31日晚上9時15分，苓雅警分局發現呂姓女子開車紅線違規停車，前往開單告罰卻發現車上有安毒殘渣袋，經擴大偵辦，呂女供出安毒是今年1月27日晚間11時50分許，以手機跟臉書暱稱「花X晴」之呂女聯繫後，於翌（28）日凌晨零時30分許，在高雄市三民區某醫院一樓大廳，以新台幣4000元價格購得1包安毒。

警方根據呂女提供的手機對話訊息紀錄，循線於3月5日逮捕楊女，並扣得手機、安毒與吸食器等證物，從其手機發現她另涉嫌於2月25日晚間販賣1千元安毒給謝姓藥腳。高雄地院一審，依販賣二級毒品罪，將楊女判刑4年10月。可上訴。

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