夜間外送驚魂記！女外送員被問「睡一晚再走？」 幸機警脫身

外送平台服務廣受消費者喜愛，然而外送員相關爭議頻傳，近日傳出女外送員遭客人騷擾的事件。（資料照）

2019-11-11 10:17:38

〔即時新聞／綜合報導〕外送平台服務廣受消費者喜愛，然而外送員相關爭議頻傳，先前曾傳男性外送員騷擾女性顧客爭議，近日則有台北女性外送員夜間外送，卻遭客人鎖門並問「要不要在這邊睡一晚再走？」還強調可給「小費」，所幸外送員機警脫身。事後，她在「靠北ubereats」粉專上分享這段驚魂記，呼籲女性同行留意。

原po貼文開頭便直呼，台北女性外送員晚上送餐務必要小心；一日晚間9點多，原po接單並依約外送到客人指定地點，該處從外觀上判斷應為個人工作室，但正因是辦公室，原po警備稍懈，進入室內送餐。不想，自動門卻在她進入後自動上鎖。

請繼續往下閱讀...

原po轉向客人要求開門，卻遭客人反問「要不要在這邊睡一晚再走」？對方還強調「裡面有床」，可以「多給小費」。她靈機一動，強調公司有對外送員定位，若客人拒絕讓她離開，一定會有人協助報警，對方才就範放她走。成功脫身的原po分享了這段經歷，希望同行女性夜間送餐務必小心。

對此，網友紛紛留言表示好可怕，幸好原po平安，也有同公司的資深外送員出面留言，雖然系統有定位，但是只是平面定位，未必能完全保護外送員安全；若遭遇意外，外送員端的APP中有個「安全盾牌」，同行可透過此按鈕直播警局報案中心，也勸同行後進到陌生環境務必看好逃生路線，防人之心不可無。

今年7月，曾有女網友在「爆廢公社」貼出被Foodpanda外送員騷擾的對話截圖，指對方藉工作獲取自己個資後不斷聯繫，想要跟自己「當朋友」，網友拒絕並po網後卻遭對方揚言要公開個資並在住家附近堵人，更收到不明號碼來電騷擾。

女性外送員在「靠北ubereats」粉專上分享經歷。（翻攝自「靠北ubereats」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法