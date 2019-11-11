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渣男回馬槍撿屍女友的閨蜜 事後求原諒判1年10月
2019-11-11 08:48:41
〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓男子陪女友和女友閨蜜阿芳（化名）KTV歡唱，因阿芳剛失戀心情差，狂喝酒發洩而酒醉，2人將她送回家，並把鑰匙交給大樓管理員暫時保管，不料李男疑起色心，假藉物品遺留阿芳家，獨自返回向管理員拿鑰匙，進入性侵得逞，被告與阿芳20萬和解，高雄地院審結，依乘機性交罪判刑1年10月、緩刑4年，仍可上訴。
判決書指出，被告李男於前年5月間陪女友一起到KTV，並認識女友閨蜜阿芳，阿芳剛和男友分手，以為喝酒能療傷，醉倒不醒人事，李男和女友開車載她回住處，李男將她揹上樓後離去，並將女子鑰匙暫時交給管理員保管。
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李男假藉自己手鍊、手錶掉在阿芳住處，自行返回向管理員拿取鑰匙，見阿芳僅著上衣、內褲，趴在客廳繼續嘔吐，便將她抱上床，趁機脫掉衣褲性交得逞，被害人醒來察覺有異，詢問管理員和友人，懷疑遭李男性侵報警處理。
被告坦承不諱，請求被害人和女友原諒，雙方以20萬元和解，法官認為被告辜負被害人的信任，乘機性交得逞，因有誠心悔過，依法可予減刑，判1年10月徒刑，宣告緩刑4年，並接受法治教育5場次。