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網傳警用機車裝隱形鏡頭逕舉開罰 高市警緊急闢謠！
2019-11-11 08:09:56
〔記者黃良傑／高雄報導〕再傳網路謠言！網路瘋傳1張照片，有人拍下高市警方在巡邏機車上加裝錄影機，提醒民眾警機車趴趴走，不用攔車開單，就可以調帶開單，逕行舉發沿路違規者，交通大隊緊急出面澄清，強調照片中警用機車加裝錄影鏡頭，只是求自保，一旦未來行車糾紛或取締爭議，才調帶自保或佐證。
交通大隊表示，警用機車固定裝攝影機影鏡頭，作用是和員警隨身攜帶密錄器相同，不能用來做為取締交通違規的依據，主要用途是「自保」，未來若有執法上的爭議，便做為「佐證」之用，民眾無需過度緊張。
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網傳照片上的新型警車箭頭所指處，就在機車頭燈位置，取代的是一個隱形攝影機，不注意看會以為是新式頭燈，機車擋風板上印「高雄市政府警察局巡邏車」，網友瘋提醒「小心荷包」失血，警方緊急呼籲民眾勿恐慌。