國道3號龍井邊坡火警撲滅 國道警強調未封路

2019-11-11 02:19:03

〔中央社〕國道3號龍井路段邊坡昨天下午發生雜草火警，因強風助長火勢，台中市消防局出動逾百名人員滅火，今天凌晨才將火勢撲滅，外傳部分路段因此封路，國道警方強調僅加強巡邏監控。

台中市消防局表示，經加派消防人車部署滅火防護，今天凌晨零時53分，在場人員回報火勢撲滅、沒有火苗，但因當地風勢較大，擔心有餘燼死灰復燃，消防人員仍在現場殘火處理，若確定都已控制完全熄滅，相關人員就會陸續返隊待命。

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台中市消防局昨天下午2時20分接獲民眾報案指出，龍井區南崗產業道路靠近電塔、位於國道3號北上185公里處右方邊坡，有大面積雜草火警，派遣龍井、犁份、沙鹿、大肚、梧棲、工業區及協和等分隊前往處理。

消防人員指出，因現場風勢太大，火勢有擴大延燒情形，現場燃燒面積超過2公頃，且入夜後火勢強勁，加上火苗在夜間更為明顯，火勢一度無法控制，有網友開車行經周邊路段，見到滿山遭火苗吞噬，將照片拍下分享到臉書（Facebook）詢問狀況，並提醒民眾經過應注意安全。

至於網路傳出國道3號龍井部分路段，因火警造成道路封閉。國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊長林志鴻接受中央社記者電話訪問表示，火警區域與國道有一段距離，雖有濃煙但不至於影響視線，且沒有立即性危險，因此並未封路，僅加派巡邏車加強監控，所幸火勢已獲得控制。

消防局表示，共派遣逾百名警義消人員處理火警，撲滅後會進行調查，設法找到涉案當事人，將依公共危險罪嫌或是違反空污法偵辦，提醒民眾切勿惡意引燃火源。（編輯：陳彥鈞）

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