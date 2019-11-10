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少女同意裸體視訊 男友慘被判1年徒刑

高雄曲男因要求15歲女友裸體視訊，遭判刑1年。（示意圖，資料照）

高雄曲男因要求15歲女友裸體視訊，遭判刑1年。（示意圖，資料照）

2019-11-10 22:30:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄曲姓男子去年認識一位年僅15歲的國中生並交往，在聊天過程中用LINE的視訊通話功能，希望女友能夠脫掉全身衣物供他欣賞，結果被女友的家人發現不妥，立即制止報警，遭高雄地院依犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判1年徒刑，宣告緩刑4年，全案可上訴。

根據《聯合新聞網》 報導，曲男已經進入職場，而女友年僅15歲還在就學，因一次曲男用LINE的視訊功能，要求女友脫掉全身衣物，在鏡頭面前裸露身軀，少女同意後便在房間內滿足曲男的想法，沒想到剛好被外婆發現，隨後立即報案。曲男雖然並未將視訊中女友的裸體畫面截圖存檔，但因這名女國中生未成年，故因違反兒少性剝削防制條例被檢方起訴。

曲男到案後承認犯行，表示因意亂情迷教唆女友裸體視訊非常後悔。但因兩人在交往期間且男子並未儲存或擷取裸體畫面，故與女方家屬達成和解，高雄地院宣告1年有期徒刑，緩刑4年，期間交付保護管束。

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