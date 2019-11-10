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前監獄主任管理員替受刑人夾帶牛肉涉貪污 被公懲會撤職
2019-11-10 14:56:13
〔記者楊國文／台北報導〕前高雄監獄徐姓主任管理員涉嫌協助家屬夾帶牛肉給受刑人，並吃掉1/3、價值2000多元的牛肉，被檢方依貪污罪起訴，高雄地院將徐判刑3年；司法院公務員懲戒委員會認定徐違失事證明確，有損官箴，判他撤職、停止任用2年。
檢方起訴指控，56歲的高雄監獄徐姓主任管理員，前年先帶自己的煮的牛肉給洪姓受刑人吃，徐向洪說，若想吃，可由他母親買頂級牛排讓徐煮給他吃，洪因此叫母親和徐一起到美式賣場「好市多」買頂級牛肉，由徐男在家烹煮後，利用職務之便避開監獄食物檢查程序，將帶進獄中給洪男吃。牛肉吃完後，因洪母沒空，徐男獨自到賣場買了新台幣7000多元的牛肉，自己留下1/3，其餘帶入讓洪男食用。
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檢方調查時，徐雖坦承和洪姓受刑人母親到賣場買牛肉熟煮，並用便當帶進監獄給洪吃，自己也有吃一部份，但強調他也有出錢，且牛肉本來就可以寄送入監，並非管制品，並無貪污犯行，頂多違反行政懲處規定。不過，檢方不採信，依貪污罪將他起訴。
高雄地方法院今年4月，認定徐男涉及貪污治罪條例，判刑3年，褫奪公權3年。
法務部將全案送交公務員懲戒委員會審理，公懲會認定徐違失事證明確，判徐撤職、停止任用2年。