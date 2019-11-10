女騎士自摔 慘遭後方車輾過拖20公尺死亡

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

2019-11-10 12:39:12

〔記者王宣晴／新北報導〕47歲的羅姓女子昨晚騎車準備返回新北市三芝的住處，行經台2線時疑因不明原因自摔，再被後方的休旅車駕駛拖行20公尺輾斃，警消趕抵時羅女已明顯死亡，警方透過現場遺留的擋泥板、水箱碎片鎖定肇事車輛，並於今晨將55歲的曹姓駕駛逮捕到案，訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦。

據查證，羅女平時在北市南京東路上班，與母親同住於新北市新莊，昨晚10時許，羅女下班後準備騎車回三芝老家，經過台二線8.4公里處時，羅女疑自摔倒地，隨後被後方的休旅車碾過，拖行20公尺後才倒在護欄旁。

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路過民眾發現倒在路邊的羅女全身是血，嚇到趕緊報案，警消獲報趕抵時發現羅女全身多處骨折，四肢扭曲變形，明顯死亡，但肇事駕駛已逃逸無蹤，警方封鎖現場調查，發現一塊休旅車右前輪的擋泥板及沾有羅女血跡的水箱碎片，掌握肇事車輛及駕駛身分。

警方循線追查，今晨5時許在三芝逮到肇事的55歲曹姓男子及車輛，曹男酒測值為零，被逮後一度供稱肇事時有感覺到震動，知道自己壓到東西，但下車查看並沒有發現，因為當下身體不適，才趕緊開車趕到友人家中休息。

但因肇事車輛經過撞擊後擋泥板、水箱都有毀損，警方懷疑曹男供詞，持續追問後曹男才坦承知道自己碾到人，但堅稱發現羅女時她已經自摔在地，當時光線昏暗，他閃避不及才撞上羅女。

警方訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦，並持續調查，釐清車禍經過。

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

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