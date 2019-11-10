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救災救護新利器 F16墜機靠它蒐集救援資訊

基隆市消防局利用無人機定位山區迷路婦人位置，派遣地面人員前往協助。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市消防局利用無人機定位山區迷路婦人位置，派遣地面人員前往協助。（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-10 10:25:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近年來無人機科技進步，基隆市消防局更於2016年編列33人成立遙控無人機小組，經訓練後投入救災救護任務。2018年五分山發生F16墜機事件，消防局就派出無人機小組執行空中熱源探索及機骸定位，提供現場指揮官充分收就資訊。此外，消防局也透過無人機協助搜尋受困山區的婦人與山區火警定位，充分利用科技進行救援。

基隆市消防局無人機小組目前屬於任務編組，由車輛保養場場長蔡文同領軍，遇到需要出勤的狀況時，就會與勤指中心進行連線，將影像直接傳進中心內，交由指揮官參考並進行指揮。

無人機小組目前的編制上是由23名警、義消及10名救難大隊人員，共有33名，目前配置具有熱成像鏡頭功能的無人機一台及3台高解析度鏡頭影像遙控無人機。

除了五分山山區的救災任務外，無人機小組也曾透過熱成像功能進入基隆山區，協尋受困婦人，30分鐘內就定位婦人位置，效果遠勝於地面搜索。無人機更多次協助進行船火、山火定位，，精準指引地面消防隊員將火勢撲滅。

近年來，消防局更與海巡署協同海面水域救生，利用無人機執行大範圍區劃自動搜尋被救者，並可於視距外投擲救生衣、維生醫療用品及食物等裝備，提高被救者生存機率。

基隆市消防局局長陳龍輝表示推動智慧消防運用於救災與救護工作，一直是本局所重點推動項目，今年更獲得「第二屆政府服務獎」。明年度再添購6台無人機並透過產官學合作建置後端指揮體系監控系統，完善無人機團隊軟硬體設備，提升遙控無人機對本市消防救災救護的協勤效益。

無人機飛上五分山協助搜尋F16戰鬥機。（記者吳昇儒翻攝）

無人機飛上五分山協助搜尋F16戰鬥機。（記者吳昇儒翻攝）

無人機到海面上定位，尋獲落海的釣客。（記者吳昇儒翻攝）

無人機到海面上定位，尋獲落海的釣客。（記者吳昇儒翻攝）

消防局與海巡進行空拋救生衣演練。（記者吳昇儒翻攝）

消防局與海巡進行空拋救生衣演練。（記者吳昇儒翻攝）

無人機協助定位山火的起火位置。（記者吳昇儒翻攝）

無人機協助定位山火的起火位置。（記者吳昇儒翻攝）

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